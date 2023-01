“Anche un eccesso di acqua fa male all’organismo”: la provocazione è del noto e celebre oncologo di fama nazionale professor Francesco Schittulli. Con lui commentiamo la decisione della Ue di apporre alle bottiglie di vino la dicitura: “Fa male alla salute”.

Professor Schittulli, il vino è davvero dannoso per la nostra salute?

“Anche un eccesso di acqua fa male, se bevo cinque litri di acqua posso scompensarmi e sto male. Tutte le bevande e i cibi in eccesso sono dannosi all’ organismo. Pertanto non è esatto dire che il vino è dannoso, semmai l’eccesso, il consumarlo in quantità smodata”.

E allora?

“Allora dico che la Ue dovrebbe essere maggiormente attenta a non demolire prodotti che hanno una storia, una tradizione ed anche caratteristiche organolettiche al posto di masturbarsi mentalmente con insetti e biscotti di grillo. Penso che Paesi come l’Italia, ma vale per la Francia e la Spagna che hanno alle spalle una tradizione ricca e florida dovrebbero puntare i piedi a terra e persino minacciare l’Ue. Invece sta accadendo che tanti vengono in Italia e fanno shopping, molti nostri marchi gloriosi, persino nel campo agroalimentare sono stati comprati da stranieri ed è un peccato. Noi abbiamo talento, fantasia, inventiva, un tesoro che ci facciamo sottrarre dagli altri. E’ arrivato il momento di dire basta”.

Insomma, non è sensato scrivere che il vino nuoce alla salute…

“Assolutamente no. Bisognerebbe semmai dire che è l’eccesso , ma come dicevo prima riguarda ogni alimento o bevanda, non solo il vino. Un bicchiere a pasto o la sera non fanno male, anzi sono persino raccomodabili nei soggetti sani, ovviamente non in chi patisce di fegato. Se mangio tre chili di carne naturalmente non mi sentirò bene, però non per questo si raccomanda la scritta che la carne fa male alla salute”.

In ogni caso che cosa comporta bere vino in eccesso?

“Una delle conseguenze più classiche è la cirrosi e il carcinoma epatico, ma per arrivare a questo devo bere mediamente un litro al giorno e peraltro di scarsa qualità. Certamente il cardiopatico al vino neanche deve avvicinarsi, lo dice prima di tutto il buon senso e poi la medicina”.

Provocazione. Fa più male il vino o la Coca Cola e a questa bevanda metterebbe ugualmente la famosa scritta di nocività sulla salute?

“Io non dico che la Coca Cola fa male. Tuttavia anche per questa bevanda vale lo stesso discorso del vino e non viene fatto: se ne bevo in eccesso danneggio la salute. Tra l’altro mentre sappiamo come è composto il vino, non conosciamo la ricetta della Coca Cola. In ogni caso il discorso è lo stesso. Se ne bevo una bottiglietta non accade nulla, diverso se me ne faccio una cassa. O se do una Coca Cola ad un bambino di un anno gli effetti saranno diversi rispetto a un ragazzo di quindici. Lo stesso vale per il vino”.

La vicenda di Matteo Messina Denaro ha portato alla luce un tema delicato. Il medico deve curare un mafioso?

“Certamente. Noi abbiamo il dovere di curare tutti senza discriminazioni, senza guardare la fedina penale, il credo religioso o politico. Un medico coscienzioso se viene a conoscenza che il paziente è un mafioso o poco di buono, nei limiti del possibile, cerca di redimerlo. In ogni caso abbiamo un segreto professionale, come i confessori che ci impedisce di fare delazioni. Magari un medico con maggior spirito etico dopo aver visitato un delinquente o mafioso, se è davvero a conoscenza del soggetto, lo invita a cambiare specialista, ovviamente dopo avergli assicurato le cure indispensabili”.

Bruno Volpe

139 total views, 139 views today

Condividi sui Social!