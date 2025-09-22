Attualità

Anche Musetti alle Atp Finals? Cosa manca a Lorenzo per qualificarsi a Torino

Jannik Sinner, ma non solo. Alle Atp Finals quest'anno potrebbero esserci addirittura due italiani, visto che Lorenzo Musetti è vicinissimo alla qualificazione al torneo di Torino. L'attuale numero 9 del ranking Atp, oggi in campo per la semifinale del 250 di Chengdu, dovrà guadagnarsi il pass negli ultimi impegni di stagione. Con il successo ai quarti contro il georgiano Basilashvili, Lorenzo ha superato Alex De Minaur nella race, prendendosi momentaneamente il settimo posto nella classifica che tiene conto solo dei punti conquistati nel 2025. Il dato da tenere in considerazione è che il nono nella race, Jack Draper, ha finito in anticipo la stagione per un infortunio al braccio. Un assist a Musetti, che ora ha un vantaggio di 465 punti dal primo escluso dalle Finals, il canadese Felix Auger-Aliassime. I prossimi impegni, con in palio punti pesantissimi, saranno decisivi per confermarsi al livello dei top 8 dell'anno. Così Lorenzo sogna di arrivare a Torino. E insieme a spera l'Italia, che per la prima volta potrebbe avere due azzurri impegnati contemporaneamente nel singolare. Un'ulteriore conferma dell'età dell'oro del tennis azzurro.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


