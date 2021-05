Anche l’associazione “Scuole diffuse” ricorre in Appello contro la Dad di Emiliano

Anche l’associazione di promozione sociale “Scuole diffuse in Puglia” ha presentato al Consiglio di Stato il ricorso contro la decisione del Tar-Puglia che lo scorso 20 maggio ha respinto la richiesta di sospensione cautelare proposta da un’associazione di genitori relativa all’ordinanza della Regione che lo scorso mese di aprile ha previsto la possibilità per le famiglie degli alunni di optare per la didattica digitale integrata, in alternativa a quella in presenza, che in condizioni di normali è obbligatoria. Infatti, detta associazione con una nota ha comunicato che questa mattina (ndr – ieri, per chi legge martedì) è stata depositata presso il Consiglio di Stato l’impugnativa contro il provvedimento di rigetto da parte del Tar Puglia dell’istanza di sospensione dell’ordinanza presidenziale della Regione Puglia n. 121 del 12 aprile scorso, che identifica la “Dad a scelta” come strumento idoneo a garantire il controllo del rischio di contagio da Covid-19 nelle scuole. “L’ordinanza – per ‘Scuole diffuse in Puglia’ – è stata emessa quando la regione era in fase di passaggio da zona rossa a zona arancione e neppure oggi con la Puglia in zona gialla è stata soggetta a revisione”. “In Puglia – hanno spiegato dall’associazione – da novembre scorso si sono susseguite ben quindici ordinanze regionali con cadenza mediamente quindicinale che hanno scoraggiato la normale attività didattica in presenza ed incentivato la didattica a distanza persino in zona arancione e gialla”. Perciò, ha dichiarato la presidente dell’associazione Terry Marinuzzi: “Riteniamo che il provvedimento del Tar Puglia non abbia dato il giusto peso al disagio minorile dei bambini e dei ragazzi che vivono nelle periferie urbane e sociali dove la scuola resta l’unico presidio per arginare il pericoloso fenomeno della devianza e dell’asservimento ai clan criminali”. Resta, però, da capire se l’associazione rappresentata da Marinuzzi fosse o meno già tra quelle che hanno presentato istanza cautelare al Tar Puglia per la sospensiva, ma poi non accolta. Infatti, il ricorso presentato al Consiglio di Stato contro la decisione di primo grado è un’impugnativa in Appello, in quanto – come è noto – solo le parti attrici o convenute in primo grado sono legittimate ad agire per una riforma in Appello del provvedimento di primo grado. Diversamente, infatti, il rischio sarebbe di un rigetto del ricorso da parte dei giudici romani piazza Spada, per evidenti ragioni di “inammissibilità” dello stesso. Tra le associazioni che pure hanno annunciato ricorso in Appello contro l’Ordinanza n.121/2021 del governatore pugliese, Michele Emiliano, figurano già le associazioni pugliesi “Priorità alla scuola Puglia” e “Autism Friendly” di Altamura ed i comitati “Diritto alla salute e all’istruzione” e “Genitori speciali”, che di certo sono state tra le promotrici dell’istanza cautelare al Tar e che a conclusione di un lungo comunicato di commento alla decisione dei giudici amministratiti baresi di non accogliere la richiesta di sospensione cautelare della Dad, sabato scorso hanno dichiarato: “Non ci arrendiamo adesso”, perché “da ottobre scorso lottiamo e ci mobilitiamo, affinché anche in Puglia sia garantito il diritto all’istruzione così come in tutta Italia”. Perciò, “andiamo avanti, fiduciosi in un accoglimento del ricorso da parte del Consiglio di stato”, precisando che battaglia prosegue “soprattutto in vista del prossimo anno scolastico” e che nei prossimi giorni chiederanno un incontro urgente con il prefetto, per fare precise richieste. Nel commentare il provvedimento di rigetto dei giudici del Palazzo barese di piazza Massari, le quattro associazioni che hanno preannunciato il ricorso in Appello hanno dichiarato: “Nel silenzio assordante delle istituzioni nazionali, il Tar Puglia ha rigettato il ricorso di associazioni e singoli che chiedevano una cosa semplice” ovvero “che agli studenti ed alle studentesse pugliesi fosse garantito l’accesso alla scuola come avviene in tutte le altre regioni”. Infatti, si legge nella nota: “I giudici hanno ritenuto che la Didattica a scelta (un unicum in Italia!) sia giustificata dal quadro epidemiologico e che quegli alunni costretti a frequentare in solitudine non dovrebbero lamentarsi”, poichè i contestatori dell’ordinanza di Emiliano si chiedono: “cosa volete che sia mai recarsi a scuola da soli?” Ed ancora: “dopo mesi di fronte ad un pc, cosa volete che sia mai concludere l’anno scolastico con la didattica integrata, incentivando per l’ennesima volta la disgregazione della comunità scolastica tra chi rimane a casa e chi è in presenza?” Quindi, hanno rilevato i richiedenti l’obbligo di didattica in presenza, “il Tar-Puglia ritenendo valida l’ordinanza pugliese basata su dati ormai superati, ha ignorato quelli aggiornati e gli studi epidemiologici che hanno riaperto le scuole di tutta Italia”, assecondando di fatto “il giochetto di Emiliano e Lopalco che da una parte tengono le scuole semi-chiuse, mentre da settimane sono concentrati a garantire la riapertura solo ed esclusivamente delle attività produttive, scaricando ancora una volta sulla scuola la loro inettitudine nella gestione sanitaria della pandemia, come denunciato più volte dagli stessi medici pugliesi”. E’ accaduto così che, secondo quanto affermano le associazione ed i comitati che si sono visti respingere la richiesta di sospensiva cautelare della Dad, “studi approfonditi, dati e ricerche dettagliate presentate al Tribunale amministrativo hanno dovuto fare i conti con affermazioni tautologiche” sostenute dalla difesa della parte resistente, ossia la Regione. Infatti, sempre secondo i ricorrenti soccombenti, “non sono stati considerati fattori fondamentali per chi vive la scuola quale unico baluardo sul territorio con il suo imprescindibile ruolo socio-educativo, con l’importanza del gruppo classe nei processi di insegnamento e apprendimento”, ed hanno inoltre ricordato che in Puglia “i dati sulla dispersione scolastica, vicina al 20% (dati diffusi dalla stessa Regione), sono la prova che la ‘responsabilità genitoriale’ è fortemente condizionata da strumenti socio- economici inadeguati e da un welfare pubblico inesistente, che solo la scuola in presenza può tamponare”, perché “solo chi vive chiuso nel proprio mondo e nei propri privilegi non si accorge di tutto questo”. A conforto dell’insistenza a perorare anche in Appello al Consiglio di Stato quanto non ottenuto ultimamente dal Tar Puglia, le associazione ed i comitati hanno inoltre rilevato: “La Didattica a distanza prolungata, senza una comprovata necessità, sta producendo dei danni enormi come hanno ben articolato anche le Camere dei Tribunali minorili di tutte le province”. Infatti, a loro dire, il Tar pugliese non si sarebbe neppure accorto che “la scelta della Regione Puglia ha oggettivamente impedito l’accesso ad un servizio pubblico essenziale, come la scuola, in proporzione assai più alta rispetto a quanto verificatosi nel resto del territorio nazionale”. Inoltre, il Tar della Puglia non si sarebbe accorto anche del fatto che “è oggettivo che gli interventi della Regione volti a limitare la didattica in presenza abbiano inciso profondamente sul diritto allo studio dei suoi i cittadini di minore età senza assolutamente ridurre l’ondata pandemica che ha toccato anche la nostra regione”. Ma, sempre secondo i ricorrenti delusi dall’esito del provvedimento dei giudici del Tar-Puglia, questi ultimi non si sarebbero accorto anche che “quello all’istruzione è un diritto costituzionale da attuarsi uniformemente su tutto il territorio nazionale, in ottemperanza alle disposizioni prescritte dallo Stato per evitare discriminazioni tra minori di territori diversi”. In definitiva, per le associazioni e comitati dei genitori che hanno preannunciato Appello all’ordinanza del Tar Puglia che questa volta ha dato ragione alla Regione, i giudici amministrativi non si sarebbero accorti “dell’ingiustizia patita da centinaia di migliaia di ragazzi e ragazze pugliesi, a partire da quei ragazzi con bisogni educatici speciali che” – in base all’ordinanza di Emiliano – “vedono negato il diritto alla socialità, al confronto, al crescere assieme”. Ragioni, quelle elencate nella nota congiunta, che verosimilmente saranno anche alla base del preannunciato ricorso al Consiglio di Stato. Anche se, nel frattempo l’anno scolastico in corso sarà terminato, visto che il Ministero dell’Istruzione ha invitato i docenti ha concludere gli scrutini entro il 12 giugno prossimo, e quindi, comunque andranno i fatti con l’annunciata impugnativa a Palazzo Spada della questione se ne dovrà parlare necessariamente il prossimo settembre. Vale a dire, alla ripresa delle attività scolastiche.

