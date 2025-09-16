Anche in Puglia guerra agli ‘autovelox’ illegali e truffaldini

E’ guerra a colpi di ricorsi e contro-ricorsi tra automobilisti e comuni per colpa delle multe da Autovelox irregolari, specie dopo una delle ultime pronunce della Suprema Corte sull’obbligatorietà dell’omologazione degli occhi elettronici sulle contravvenzioni elevate a partire dall’anno scorso (Cass. sent. n. 10505/2024). Una battaglia che a parole dovrebbe garantire la sicurezza stradale, mentre per la maggior parte dei ricorrenti servono solo e soltanto per battere cassa da parte di molte amministrazioni comunali, che vedono nell’autovelox una specie di salvadanaio “salva” bilancio in ragione del fatto che alcuni apparecchi velox sono stati “approvati” dalle amministrazioni, ma non “omologati”. Un controllo a tappeto che dovrebbe essere effettuato dal Ministero dei Trasporti sull’apparecchio depositato dall’azienda produttrice, con tanto di “omologazione” che invece interessa l’apparecchio direttamente installato su strada e che dovrebbe misurare concretamente la velocità dei veicoli che vengono multati (e che dovrebbe essere effettuato presso il Mise) come avevano stabilito anche altre sentenze precedenti, in passato. Intanto, ha fatto scalpore il Giudice di Pace di Lecce che l’anno scorso ha deciso di annullare un centinaio di multe da autovelox, un totale di circa 30mila euro tra rimborsi e spese legali a carico del Comune di Galatina a causa d’un autovelox posizionato lungo una strada statale. Il Giudicante, infatti, accolto i ricorsi dei cittadini-automobilisti contro le sanzioni per eccesso di velocità, emesse da un autovelox installato lungo la strada statale 101, ritenuto non regolarmente omologato. Nel frattempo in argomento è tornato il Ministro Matteo che, ancora una volta, ha usato parole pesanti, ponendo il suo ultimatum agli enti pubblici che, entro il prossimo mese, dovranno fornire tutti i dati sull’utilizzo degli autovelox, o saranno inutilizzabili. Ma andiamo con ordine. – “Abbiamo deciso di chiedere una mappatura degli autovelox in Italia, cosa che incredibilmente ad oggi non c’è. Per questo ad agosto abbiamo lanciato un’operazione trasparenza istituendo una piattaforma telematica per la raccolta dei dati relativi agli autovelox da parte di tutti gli enti locali, che avranno tempo fino a ottobre per registrare su questa piattaforma i dispositivi presenti sul proprio territorio. In assenza di tale comunicazione, gli autovelox non comunicati non potranno essere più usati per accertare violazioni al Codice della Strada”, ha spiegato il Ministero dei trasporti e infrastrutture rispondendo a un’interrogazione della Lega al Senato. “L’obiettivo è tutelare la sicurezza, ma tutelare anche il diritto al lavoro di milioni di italiani che devono poter essere avvisati di come vengono protetti sulle strade. Una battaglia non politica, ma di civiltà”. Gli automobilisti – tornando a pigiare sull’acceleratore delle proprie autovetture lungo strade statali e vecchie provinciali, ringraziano.