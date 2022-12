Anche gli architetti della provincia di Foggia chiedono la revisione nuovo Codice degli Appalti

Anche l’Ordine degli Architetti della provincia di Foggia ha sottoscritto la lettera aperta inviata qualche giorno fa al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni evidenziando alcune criticità per quanto riguarda il nuovo Codice degli Appalti, che rischia di determinare un passo indietro rispetto ad alcuni temi generali che interessano la comunità.

La riforma del codice è certamente un aspetto importante, sottolineano gli architetti, per rispondere alle nuove sfide che arrivano dall’Europa, prima fra tutte quella del PNRR, che impongono di risolvere tempestivamente i molti problemi aperti nel nostro Paese.

Il principio del fare in fretta non deve, però, mettere in secondo piano il principio del fare bene.

“Anche nella provincia di Foggia potremmo incontrare riflessi negativi rispetto al nuovo Codice degli Appalti – spiega il presidente dell’Ordine degli Architetti di Foggia Francesco Faccilongo – ed è per questo che abbiamo espresso delle perplessità su questo strumento che, purtroppo non tutela l’aspetto qualitativo dei progetti”.

Il nuovo testo è sicuramente decisivo per ridurre tempi e procedure nell’affidamento e nella programmazione, pianificazione e progettazione di opere, ma non può condurre all’eliminazione di parti di leggi indispensabili per la qualità del progetto e delle conseguenti realizzazioni.

Gli architetti chiedono al Governo un ripensamento delle soluzioni proposte e si rendono disponibili al confronto.

Per fare in modo che le risorse disponibili siano messe a frutto in modo ottimale, bisogna sostenere l’importanza del confronto di soluzioni progettuali, di concorsi di progettazione aperti alla più ampia partecipazione, favorendo la più equa forma di inclusione e opportunità per i territori, coinvolgendo tutte le forme di professionalità, per poter scegliere le soluzioni giuste per l’oggi e per il domani.

