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Anche cani e gatti vittime dei bombardamenti, in Libano il rifugio per salvarli dalla guerra

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(Adnkronos) – L'attività dei volontari dell'Apc a Karanina, il quartiere industriale nella zona nord-orientale di Beirut, in Libano. L'Alyarz Pet Club è una Ong creata da due donne coraggiose che hanno scelto di dedicare la loro esistenza agli animali, vittime innocenti e spesso dimenticate dei bombardamenti. Ad oggi sono stati portati nei rifugi 140 gatti e 280 cani. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Aprile 2026

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