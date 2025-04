Anche a Foggia i “cassonetti intelligenti” per una raccolta differenziata più efficiente

Il Comune di Foggia continua il suo percorso verso una gestione più moderna e sostenibile dei rifiuti. Grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), AMIU Puglia – in qualità di soggetto attuatore su delega dell’Amministrazione comunale – ha deliberato l’affidamento definitivo della fornitura di cassonetti intelligenti per un valore di 1,8 milioni di euro.

I nuovi contenitori, con sistema di apertura controllata tramite smartphone o tessera, saranno destinati alla raccolta di carta, plastica, organico e indifferenziato. Per il vetro resteranno in uso le attuali campane verdi. Le postazioni saranno distribuite nel rispetto del Codice della Strada, con l’obiettivo di garantire una copertura efficace e razionale delle zone urbane.

“Siamo soddisfatti di questo risultato, che testimonia l’impegno dell’Amministrazione nel migliorare i servizi ambientali attraverso una gestione efficiente delle risorse del PNRR – dichiarano la sindaca Maria Aida Episcopo e l’assessore all’Ambiente Lucia Aprile -. È un passo avanti per la città, frutto della collaborazione con AMIU Puglia, che ringraziamo per il lavoro svolto. L’introduzione dei cassonetti intelligenti rappresenta un primo passo per migliorare la raccolta differenziata in città, si tratta di un intervento che punta a rendere il servizio più efficiente e più controllato, responsabilizzando i cittadini e garantendo maggiore decoro urbano. Questa innovazione non è un punto di arrivo, ma un tassello di un percorso più ampio che l’amministrazione comunale intende portare avanti per una gestione dei rifiuti sempre più efficace e sostenibile. L’obiettivo – affermano – è ottimizzare i servizi e prepararci alla progressiva introduzione della raccolta porta a porta, che rappresenta il modello più avanzato per incrementare le percentuali di differenziata e migliorare la qualità del materiale raccolto”.

Per la presidente di Amiu Puglia, Antonella Lomoro, si tratta “di un ulteriore e importante passo in avanti nel grande lavoro che Amiu Puglia sta svolgendo sul territorio cittadino per l’implementazione della raccolta differenziata, grazie ai fondi del Pnrr e d’intesa con l’Amministrazione comunale”. “Con questo affidamento – continua la presidente – doteremo gli utenti di nuovi strumenti, con tecnologie all’avanguardia che avranno lo scopo di evitare gli errati conferimenti. La collaborazione con i cittadini, infatti, è uno strumento indispensabile e prezioso per raggiungere l’obiettivo che ci siamo posti e per il quale stiamo lavorando con impegno”.

“Abbiamo piena fiducia nella responsabilità dei cittadini – aggiunge l’assessore Aprile -, che sapranno fare buon uso di queste nuove attrezzature. I cassonetti intelligenti rappresentano un bene collettivo, che potrà essere preservato e valorizzato solo grazie alla collaborazione di tutta la comunità. È con questo spirito che stiamo costruendo una città più pulita e più attenta al futuro”.



Pubblicato il 3 Aprile 2025