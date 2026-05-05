Anastasia Kuzmina e Nikita Perotti si sposano? Il video virale

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Anastasia Kuzmina e Nikita Perotti si sposano? È questa la domanda che si fanno gli utenti, e in particolare i telespettatori di Ballando con le stelle, dopo che i due mestri di ballo hanno condiviso sui social il video in cui sembrerebbe che siano una coppia e pronti a fare il grande passo. Ma cosa c'è di vero? Nel video, diventato virale, si vede Perotti inginocchiarsi e chiedere la mano a Kuzmina, che con grande sorpresa accetta. Poi, si abbracciano e si avvicinano per un bacio, ma senza baciarsi per davvero. "Abbiamo provato a tenere tutto segreto nell’ultimo periodo, ma forse non è più possibile. Dobbiamo farvi un annuncio", questa è la didascalia a corredo del video. Il post si è riempito di commenti e congratulazioni. Ma c'è chi nutre qualche sospetto: "Sarà una pubblicità, presto annunceranno magari un nuovo programma in cui entrambi parteciperanno", scrive qualcuno. Inoltre, secondo quanto si apprende, la ballerina da qualche tempo sarebbe già legata sentimentalmente a un medico nutrizionista. Tra i commenti non sfugge quello di Andrea Delogu, vincitrice della scorsa edizione di Ballando con le stelle con il partner Nikita Perotti: "IMPAZZISCOOOOOOO!!! Io lancio i petali di rosa io lancio i petaliiiii, ha scritto la conduttrice televisiva, reggendo – con molta probabilità – il gioco.

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Pubblicato il 5 Maggio 2026