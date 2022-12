Ampio spazio al disagio emozionale degli adolescenti

Programmi di educazione alla salute per intercettare i bisogni delle studentesse e degli studenti ed aiutarli ad affrontare i rischi, potenziali o già esistenti, che prendono forma durante la frequenza scolastica.

Sono le iniziative contenute nel Catalogo della Promozione Salute nella Scuola 2022-2023, presentato ieri mattina a delle delegazioni di studenti nella Sala Consiliare della Provincia di Foggia.

Previsto dal Piano strategico per la promozione della salute nelle scuole, il Catalogo è promosso da Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.

Alla presentazione hanno partecipato, tra gli altri, Antonio Nigri, Commissario Straordinario della ASL Foggia; Luigi Urbano, Direttore del Dipartimento di Prevenzione; Leonardo Brandonisio, Coordinatore Gruppo Interdisciplinare Aziendale (G.I.A.) e, per la Scuola, Maria Aida Episcopo, Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale Foggia; Maria Titty Gambatesa, referente provinciale “Educazione alla salute”.

Il catalogo presenta al suo interno una sezione contenente le proposte di intervento a carattere regionale suddivise per aree tematiche ed il ventaglio completo delle proposte provinciali che tengono conto delle specifiche peculiarità locali.

Le progettualità, che partono da una rilevazione del fabbisogno manifestato dalla scuola e dall’analisi dei dati epidemiologici evidenzianti lo stato di salute della popolazione, affrontano le problematiche più largamente diffuse: dalla lotta al tabagismo alla prevenzione degli incidenti stradali, dalla sicurezza sui luoghi di lavoro alla promozione di corretti stili di vita.

“Negli ultimi anni – ha spiegato Nigri – la solitudine, la difficoltà a relazionarsi direttamente con gli altri, conseguenze dello stress test provocato dalla pandemia, hanno determinato ed enfatizzato, in alcune fasce di popolazione, come gli adolescenti, un disagio emozionale. Il catalogo intercetta anche questo tipo di bisogno”.

Al centro del dibattito quindi l’alleanza strategica tra Azienda Sanitaria Locale di Capitanata, la cui mission è promuovere la salute e il benessere delle persone, e la scuola che educa e forma i futuri protagonisti della società.

“Svolgere un ruolo con impegno, professionalità, etica e giudizio e saggezza – ha concluso Nigri rivolgendosi direttamente agli studenti – è impegnativo, in alcuni casi pesante, e non sempre gratificante. Non perdete però mai la voglia di mordere la giornata. Solo con un atteggiamento propositivo è possibile crescere: siate consapevoli che il contesto in cui viviamo non lo fanno gli altri, ma lo facciamo tutti insieme, ognuno nel proprio ambito, nella propria famiglia, sul luogo di studio e di lavoro. Questa provincia può crescere se ognuno di noi prende il peso del proprio impegno e lo qualifica”.

