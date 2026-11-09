Amorim Cork Italia, cambio al vertice nel segno della continuità e dell’innovazione

(Adnkronos) – A gennaio 2027, un passaggio di vertice che segna una nuova fase nella storia di Amorim Cork Italia, nel segno della continuità e dell’evoluzione. Dopo 28 anni alla guida della filiale italiana della leader nella produzione e vendita di chiusure in sughero, Carlos Veloso dos Santos lascia l’incarico di amministratore delegato, passando il testimone a Daniele Stangherlin, che ha avviato il suo percorso professionale con una rilevante esperienza internazionale e già da 16 anni è parte integrante della realtà Amorim di cui riveste, attualmente, il ruolo di direttore commerciale e marketing. Con questo avvicendamento, Amorim Cork Italia apre una nuova fase del proprio percorso, facendo leva su una profonda conoscenza dell’azienda, del mercato e dei suoi clienti da parte di Stangherlin, che assume la guida della società portando con sé un’esperienza maturata direttamente all’interno dell’organizzazione e una conoscenza consolidata delle sue persone, del modello di business e delle prospettive di sviluppo. Il passaggio rappresenta al tempo stesso un momento di riconoscimento per il percorso costruito da Carlos Veloso dos Santos e un’evoluzione nella continuità per l’azienda: un nuovo capitolo che parte da basi solide.

“Daniele – afferma Carlos Veloso dos Santos – lavora con me da 16 anni avrà il suo stile, ma la cultura di questa azienda l’abbiamo forgiata insieme. Per questo so che la continuità di Amorim Cork Italia è in ottime mani. Dal 1990, in Amorim, ho avuto la fortuna di costruire in Italia una parte decisiva della mia storia, ho avuto modo di innamorarmi della cultura, dell’atmosfera e della gente. E’ insieme a queste persone e alle cantine che ci hanno dato fiducia che ho potuto lavorare con passione e diffondere buone pratiche, pensiamo ad esempio alla sostenibilità. Ora è tempo di tornare in Portogallo, vicino alla famiglia di origine mia e di mia moglie: non è un addio al lavoro, ma l’inizio di un nuovo ciclo, in cui continuerò a occuparmi di ciò che mi appassiona, ovvero far crescere il talento e accompagnare il passaggio generazionale nelle aziende”.

A raccontare in parte i prossimi step aziendali è proprio il prossimo amministratore delegato, Stangherlin: “Sono in Amorim Cork Italia dal 2010: sedici anni fianco a fianco con Carlos, durante i quali l’azienda ha triplicato volumi e fatturato. Il nostro è stato un connubio naturale tra due stili diversi, uniti dalla stessa attenzione alla creazione di valore e alle persone. Eredito una realtà solida, fondata sui valori di Innovazione, Benestare, Sostenibilità, Orgoglio e Ambizione, in un contesto vitivinicolo radicalmente diverso da quello in cui ho iniziato, e quindi con sfide complesse. Continueremo a essere il punto di riferimento nelle chiusure in sughero naturale, rendendo i nostri processi ancora più efficienti e guidati da due principi: Amorim Care, l’attenzione al cliente, e Amorim Precision, una presenza più vicina al territorio e una consulenza sempre più specifica per l’enologia. Raccolgo con orgoglio un’eredità i cui valori continueranno nel tempo”. Nel 2000 Amorim Cork Italia vendeva poco più di 80 milioni di tappi e oggi ne vende 650 milioni a oltre 3.700 cantine.

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Pubblicato il 9 Novembre 2026