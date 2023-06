Dopo la fortunata mostra didattica “La funzione Pazienza. Un archivio in mostra” della scorsa estate, continuano al MAT – Museo dell’Alto Tavoliere del Comune di San Severo le iniziative dedicate al poliedrico e geniale artista Andrea Pazienza.

Lunedì 19 giugno, a partire dalle ore 20.00, nella splendida cornice del Chiostro del MAT, l’Assessorato ai Servizi Museali, la cui delega è seguita direttamente dal Sindaco Francesco Miglio – organizza la presentazione al pubblico il volume “Amo… Andrea Pazienza e l’Arte” di Serenella Russo, il primo progetto dell’Associazione Nuvole Sotterranee, in coproduzione con la Muscles Edizioni Underground di Agropoli (SA).

Si tratta di un saggio che, prendendo le mosse dal testo “Amo” di Andrea Pazienza, si propone di indagare il rapporto tra l’artista pugliese con la Storia dell’Arte. Andrea Pazienza, durante tutta la sua formazione e carriera artistica è stato continuamente ispirato da svariate forme e ricerche artistiche e da queste ha tratto gli elementi che hanno reso il suo ‘polistilismo’ unico e irripetibile. Si è volutamente lasciato influenzare da vari movimenti artistici attuando un processo di sintesi straordinario, che si esplica in un percorso di eccezionale capacità creativa.

Questo testo, nato all’indomani della collaborazione dell’autrice Serenella Russo con il MAT Museo dell’Alto Tavoliere del Comune di San Severo, all’interno del quale ha svolto nel 2021-2022 il progetto di Servizio Civile Universale “Museum for equality” collaborando alla realizzazione della mostra “La funzione Pazienza. Un archivio in mostra” e alle conferenze “Le influenze artistiche di Paz” e “Ama il tuo ritmo. La performance nell’arte e nella vita di Andrea Pazienza”, intende essere una guida verso il processo di sintesi dell’Artista mettendo in evidenza nomi e movimenti artistici elencati nel testo “Amo”, come una sorta di pista cifrata che accompagna il lettore verso la scoperta dell’Arte di Paz.

Nata a Foggia nel 1994, Serenella Russo si è laureata in “Beni Culturali” presso l’Università degli Studi di Parma e ha conseguito la laurea magistrale in “Antropologia Culturale” presso l’Università degli Studi della Basilicata. Attualmente frequenta un master in “Museologia, museografia e gestione dei Beni Culturali” presso l’Università Cattolica di Milano ed è membro attivo del Muvart, progetto per la valorizzazione del museo civico di Torremaggiore (FG).

La serata sarà aperta dai saluti del Sindaco Francesco Miglio e dalla presentazione di Elena Antonacci, direttore del MAT.

Al talk, che sarà moderato da Antonello Vigliaroli, dipendente del Museo e responsabile di SPLASH Archivio Bibliografico ‘Andrea Pazienza’, sezione del MAT dedicata a Paz, prenderà parte anche Michele Mordente, responsabile della Muscles Underground Edizioni che da anni pubblica interessanti libri, saggi e fanzine sul mondo del Fumetto. Durante l’incontro saranno proiettati interessanti video e immagini riguardanti Pazienza e il suo rapporto con il mondo dell’Arte.

Appuntamento lunedì 19 giugno, alle ore 20.00, presso il MAT Museo dell’Alto Tavoliere, in piazza san Francesco n°48 a San Severo. Ingresso gratuito.

Per informazioni: MAT Museo dell’Alto Tavoliere, Piazza San Francesco, 48 – 71016 – San Severo (Foggia). Tel. +39 0882 339611. Facebook: Mat Museo dell’Alto Tavoliere Instagram: @mat_museo_alto_tavoliere



Pubblicato il 9 Giugno 2023