Amministrative 2026, a maggio voto in 15 capoluoghi: Salerno e il possibile ‘grande ritorno’ di De Luca

(Adnkronos) – Mancano meno di due mesi e il quadro delle candidature ormai quasi definito. A fine maggio, il 24 e 25, andranno al voto 15 capoluoghi di Provincia: Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone e Salerno. Otto di questi sono attualmente governati dal centrosinistra e sette dal centrodestra. Occhi puntati in particolare su Venezia e Salerno. Ma se nel capoluogo veneto la corsa è definita, in quello campano niente è ancora deciso. Sul tavolo il possibile 'grande ritorno' di Vincenzo De Luca. 5 Stelle e Avs non ci stanno, il Pd ancora tace. VENEZIA – A Venezia il centrosinistra ha ufficializzato da tempo la candidatura di Andrea Martella del Pd. Il senatore dem e attuale coordinatore veneto dem tenterà di strappare il comune al centrodestra, che ha messo in campo per il dopo Brugnaro, l'assessore Simone Venturini. Appena 38 anni ma un lungo impegno politico: da 11 anni membro nella giunta Brugnaro, attualmente ricopre le deleghe in ambito di turismo e coesione sociale, è stato eletto per la prima volta consigliere comunale con l'Udc poco più che ventenne. E' di pochi giorni fa l'annuncio del sostegno di Azione che a Venezia si schiererà con il centrodestra. SALERNO – A Salerno la situazione è ancora in divenire. Nel centrosinistra Vicenzo De Luca sarebbe intenzionato a riproporsi come sindaco. Per contrastrare l'eventuale ritorno, M5S e Avs sostengono la candidatura dell'avvocato Franco Massimo Lanocita. Una coalizione trasversale moderata spinge invece per l’ingegnere Armando Zambrano che raccoglie i consensi di Azione, Casa Riformista e altre sigle centriste ma anche di Forza Italia. Fdi invece è in campo con la candidatura del docente universitario Gherardo Maria Marenghi. REGGIO CALABRIA E CROTONE – Il centrosinistra cerca di tenere Reggio Calabria, al voto dopo due mandati di Giuseppe Falcomatà,eletto consigliere regionale, con Domenico Battaglia del Pd, vincitore delle primarie il 15 marzo scorso. Per il centrodestra è in campo il segretario regionale di Forza Italia e responsabile nazionale per il Sud, Francesco Cannizzaro. A Crotone si ricandida Vincenzo Voce, già eletto sindaco come civico di centrodestra. A sfidarlo in pole c'è Filippo Sestito, dirigente nazionale Arci, animatore delle lotte ambientaliste e antirazziste in regione. Con lui un blocco che comprende Pd, Demos, M5s, Avs e comitati civici. LECCO E MANTOVA – Lecco e Mantova sono entrambe guidate dal centrosinistra. A Lecco il sindaco uscente Mauro Gattinoni punta a conquistare un secondo mandato con la coalizione 'Lecco 2031', che vede unite quattro forze politiche – Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Ambientalmente e Fattore Lecco – rafforzate dal recente appoggio di Italia Viva. Il centrodestra schiera invece Filippo Boscagli di Fdi. il centrodestra al momento non ha trovato la quadra. A Mantova il comune è stato guidato per due mandati da Mattia Palazzi e il centrosinistra dovrebbe puntare sull'assessore all'Ambiente, Andrea Munari. Il centrodestra schiera il moderato Raffaele Zancuoghi. AREZZO, PISTOIA E PRATO – Arezzo e Pistoia sono attualmente guidate dal centrodestra, Prato dal centrosinistra sebbene la sindaca Ilaria Bugetti si sia dimessa a seguito di un'inchiesta per corruzione. Ad Arezzo dal 2015 la città è governata dal centrodestra, con il sindaco Alessandro Ghinelli. A tentare di strappare il comune sarà Vincenzo Ceccarelli del Pd, già presidente della Provincia di Arezzo, consigliere regionale e assessore. Per Fdi, Lega e Forza Italia correrà Marcello Comanducci, imprenditore nel settore del turismo che è stato assessore nella giunta Ghinelli. A Pistoia, dopo i due mandati di Alessandro Tomasi, il centrodestra schiera la ex vicesindaca Annamaria Celesti. Il centrosinistra sceglierà invece il suo nome con le primarie. In partita ci sono l’ex consigliera regionale Stefania Nesi del Pd vicina a Eugenio Giani e Giovanni Capecchi di Avs. Infine, ancora incerta la partita di Prato dove non ci sono ancora candidati ufficiali. Nel centrosinistra potrebbe tornare in pista l'ex-sindaco per due mandati, Matteo Biffoni, che nonostante sia stato campione di preferenze alle ultime regionali in Toscana non ha avuto ruoli in giunta nè in consiglio regionale. FERMO E MACERATA – I comuni sono entrambi a trazione centrodestra. A Fermo la sfida è tra l'asessore uscente Alberto Maria Scarfini e Angelica Malvatani, appoggiata Pd, Avs, Italia Viva, M5S, Rifondazione e civiche. A Macerata il candidato sindaco del centrosinistra, è Gianluca Tittarelli, sostenuto da Pd, Avs, M5Stelle, Casa Riformista e le liste civiche, e mira a ’spodestare’ il sindaco uscente, Sandro Parcaroli, la cui candidatura bis è stata sostenuta anche dal leader della Lega, Matteo Salvini. CHIETI E AVELLINO – A Chieti il sindaco uscente di centrosinistra, Diego Ferrara, lascia il campo a Giovanni Legnini, ex commissario per la ricostruzione, già sottosegretario e vicepresidente del Csm, sostenuto da Pd, M5S, Avs e civiche. Il centrodestra è invece diviso tra Cristiano Sicari e Mario Colantonio, sostenuto dalla Lega. Ad Avellino situazione ancora tutta in divenire. Nessun accordo nel centrosinistra mentre nello schieramento opposto al momento ci sono due nomi in campo: Forza Italia sta con Laura Nargi, ex sindaca, mentre Fdi punta su Fabio Benigni, presidente dell'Ordine degli Avvocati. ANDRIA E TRANI – I capoluoghi pugliesi sono entrambi guidati da sindaci Pd. Ad Andria si ricandida l'attuale sindaca Giovanna Bruno. A sfidarla Sabino Napolitano di Fdi, 65 anni e medico. A Trani il sindaco Amedeo Bottaro è al secondo mandato e il centrosinistra schiera Marco Galiano, ex sindacalista e dirigente scolastico, appoggiato da Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Per Trani, Italia Viva e Più Europa. Il centrodestra schiera anche qui un medico: si tratta dell'urologo Angelo Guarriello.

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Pubblicato il 5 Aprile 2026