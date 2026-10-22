Amiu lancia l’allarme: “Possibili sospensioni del servizio”

La protesta degli autotrasportatori contro il caro carburanti rischia di fermare anche la raccolta dei rifiuti a Foggia. Le difficoltà nell’approvvigionamento di gasolio e i problemi nel trasporto dei materiali agli impianti di destinazione stanno mettendo sotto pressione l’intera filiera dell’igiene urbana, tanto che Amiu Puglia ha avvertito i cittadini della possibilità che nelle prossime ore si verifichino ritardi o sospensioni temporanee del servizio. L’allarme è stato diffuso dalla società pubblica attraverso i propri canali social, mentre sono in corso contatti con il Comune, la Prefettura e la Questura per cercare di garantire la continuità delle attività.

Il problema non riguarda soltanto il carburante necessario a far circolare i mezzi impegnati nella raccolta. I blocchi degli autotrasportatori stanno creando difficoltà anche nel trasferimento dei rifiuti verso gli impianti nei quali devono essere conferiti, con possibili ripercussioni sull’organizzazione quotidiana del servizio. Amiu Puglia riferisce di essere impegnata, insieme alle istituzioni, nella ricerca delle forniture necessarie per evitare l’interruzione delle attività e contenere i disagi per la popolazione. Al momento, tuttavia, non è possibile escludere rallentamenti o sospensioni temporanee, la cui eventuale durata dipenderà dall’evoluzione della situazione.



Pubblicato il 22 Ottobre 2026