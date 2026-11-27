Diciassette dei 25 operatori assunti da AMIU Puglia a partire da luglio 2026 rischiano di lasciare il servizio il prossimo 31 dicembre, quando arriveranno a scadenza i rispettivi contratti. La vicenda è stata portata all’attenzione del Consiglio comunale di Foggia attraverso una interpellanza urgente presentata dai consiglieri di Fratelli d’Italia Claudio Amorese, Accettulli, Soragnese e Fusco. Gli esponenti di FdI chiedono alla sindaca Marida Episcopo garanzie sul futuro dei lavoratori e indicazioni sulle iniziative che l’Amministrazione intende adottare per rafforzare il servizio di igiene urbana. Al centro dell’interpellanza ci sono il rinnovo o la stabilizzazione dei contratti in scadenza e la predisposizione di un piano straordinario di assunzioni. Secondo i consiglieri, la carenza di personale sta creando difficoltà soprattutto nelle attività di spazzamento, con conseguenze sulle condizioni complessive del servizio. La contestazione arriva in un momento in cui, sottolineano gli stessi rappresentanti dell’opposizione, è aumentata anche la Tari. Nell’interpellanza viene inoltre evidenziato il confronto con Bari, dove AMIU avrebbe assunto 400 operatori attraverso lo scorrimento della graduatoria, mentre a Foggia gli ingressi sarebbero stati 70 a fronte di 200 posti disponibili. Tra gli argomenti sottoposti alla sindaca figurano anche le risorse necessarie a garantire il funzionamento dei due nuovi Centri comunali di raccolta. I consiglieri chiedono chiarimenti sui tempi per il ripristino delle postazioni dei cassonetti e sull’organizzazione della raccolta dei rifiuti per sette giorni alla settimana, comprese le domeniche. FdI sollecita quindi una relazione in aula sulle misure che Palazzo di Città intende mettere in campo sia per tutelare i 17 dipendenti sia per migliorare l’igiene urbana. L’obiettivo indicato nell’interpellanza è evitare la perdita di personale già formato e operativo e affrontare le criticità legate alla dotazione degli addetti. La decisione sui contratti dovrà essere chiarita in vista della scadenza di fine dicembre.



Pubblicato il 27 Novembre 2026