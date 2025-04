Amici, stasera 26 aprile: gli ospiti e le anticipazioni della sesta puntata

(Adnkronos) – Questa sera, sabato 26 aprile, Maria De Filippi conduce in prima serata su Canale5 il sesto appuntamento dello show 'Amici' edizione numero 24. Superospite musicale della puntata è Achille Lauro, che presenterà il suo ultimo singolo 'Amor'. Gli allievi tornano sul palco pronti per affrontare nuove sfide con straordinarie esibizioni di canto e di ballo. Sono 8 i talenti rimasti in gara nel talent show di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, suddivisi in tre squadre. I cantanti Antonia, Jacopo Sol, Nicolò e Trigno e i ballerini Alessia, Chiara, Daniele e Francesco. A giudicare le loro performance, una giuria d'eccezione composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D'Amario. In studio questa sera ci sarà Achille Lauro che si esibirà con due brani: ‘Amor’ e ‘Incoscienti giovani’, il singolo già certificato platino. Entrambi i brani estratti dal nuovo album ‘Comuni mortali’. Presente anche il cantautore Holden, che torna sul palco del talent show per presentare per la prima volta il suo nuovo singolo ‘Autodistruzione’. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Aprile 2025