Amici, stasera 19 aprile: gli ospiti e le anticipazioni della quinta puntata

(Adnkronos) – Questa sera, sabato 19 aprile, Maria De Filippi conduce in prima serata su Canale5 il quinto appuntamento dello show 'Amici' edizione numero 24. Superospite musicale della puntata è Giordana Angi, che presenterà il suo ultimo singolo 'Strade'. Stasera ci sarà una doppia eliminazione. Gli allievi tornano sul palco pronti per affrontare nuove sfide con straordinarie esibizioni di canto e di ballo. Sono 10 i talenti rimasti in gara nel talent show di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, suddivisi in tre squadre. I cantanti Antonia, Jacopo Sol, Nicolò, Senza Cri e Trigno e i ballerini Alessia, Chiara, Daniele, Francesca e Francesco. A giudicare le loro performance, una giuria d'eccezione composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D'Amario. La super ospite musicale della serata è la cantautrice e musicista Giordana Angi, che presenterà il suo ultimo singolo 'Strade', uscito ieri, venerdì 19 aprile, per Warner Music Italy. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Aprile 2025