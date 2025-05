Amici, oggi la finale: anticipazioni e ospiti

(Adnkronos) – Tutto è pronto per l'attesa finale di Amici di Maria De Filippi in onda oggi, domenica 18 maggio. Dopo mesi di studio, prove e sfide, finalmente – in prima serata su Canale 5 – sarà incoronato il vincitore o la vincitrice della 24esima edizione del talent show più longevo della televisione. I cantanti Trigno e Antonia e i ballerini Francesco, Alessia e Daniele si contenderanno la vittoria di categoria canto/ballo e assoluta. Quest'ultima verrà decretata dal pubblico a casa attraverso il televoto. Presente in studio a consegnare la coppa del vincitore o della vincitrice sarà la vincitrice della scorsa edizione Sarah Toscano, che si esibirà con Carl Brave sulle note di 'Perfect'. Al vincitore o alla vincitrice assoluto/a un premio del valore di 150mila euro in gettoni d’oro, mentre al vincitore/vincitrice di categoria un premio del valore di 50mila euro in gettoni d’oro. I finalisti si contenderanno anche il Premio della Critica offerto da Enel, dal valore di 50mila euro in gettoni d’oro, che verrà decretato in diretta da una giuria composta dalle principali testate giornalistiche italiane. E non solo. Ad uno dei giovani talenti andrà il trofeo Premio Radio decretato dai seguenti network radiofonici: Rtl 102.5 e Radio zeta, Radio Italia, Radio 105, R101, Rds, Radio Norba, Radio Kiss Kiss, Radio Subasio e Radio Montecarlo. Ma anche il Premio Unicità, offerto da Oreo del valore di 30mila euro in gettoni d’oro e il Premio Keep Dreaming offerto da Marlu’ del valore di 7mila euro in gettoni d’oro a ciascun finalista. In studio i tre giudici che hanno valutato i talent: Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario e i prof che hanno accompagnato i ragazzi durante la loro crescita artistica: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri nelle 8 puntate che hanno preceduto la finale amici ha conquistato un ascolto pari al 26.7% di share media. Tra i super ospiti – oltre Toscano e Brave – la grande campionessa di sci Federica Brignone. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



