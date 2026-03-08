Attualità

Amici, oggi domenica 8 marzo: Emma e Rkomi ospiti

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Oggi, domenica 8 marzo, alle 14.00 su Canale5 torna Maria De Filippi con un nuovo appuntamento del talent show 'Amici'.
 Due i super ospiti musicali di questa puntata: la cantautrice vincitrice di Amici 9, Emma e il rapper Rkomi, che cantano in anteprima ‘Vacci Piano’. Per quanto riguardo la classe di Amici, sono 6 i ragazzi che indossano già la maglia oro: Emiliano, Alex e Nicola (ballerini); Michele, Angie e Gard (cantanti). Restano 12 i talenti in cerca di un posto al serale: Caterina, Elena, Lorenzo, Plasma, Opi, Riccardo e Valentina (cantanti). Alessio, Antonio, Giulia, Kiara e Simone (ballerini).  Chi di loro riuscirà ad accedere alla fase serale della gara?  Arriva sul palco anche Fabio De Luigi, attore e regista di ‘Un Bel Giorno’, suo nuovo film uscito giovedì 5 marzo nelle sale con 01Distribution. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Gabriel Garko a Verissimo, il racconto del matrimonio con Giorgio

8 minuti fa

Paola Caruso a Verissimo, il figlio Michele e la morte della mamma

8 minuti fa

Da noi… a ruota libera, domenica 8 marzo: gli ospiti e le anticipazioni di oggi

19 minuti fa

Che Tempo Che Fa oggi domenica 8 marzo: gli ospiti di Fabio Fazio

34 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio