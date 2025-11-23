Attualità

Amici, oggi domenica 23 novembre: ospiti e anticipazioni

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Oggi, domenica 23 novembre, alle 14.00 su Canale5 Maria De Filippi conduce un nuovo appuntamento della domenica pomeriggio del talent show ‘Amici’. In studio a giudicare le gare di canto e di ballo: Noemi, cantante multiplatino che prima di valutare i ragazzi presenta al pubblico a casa e in studio il suo nuovo brano ‘Bianca’. Saranno ospiti l’amatissima Fiorella Mannoia e la star spagnola internazionale di ballo Sergio Bernal. Il ballerino e coreografo Gabriele Rossi valuta la sfida dell’allieva Paola mentre l’A&R manager di Columbia/Sony Elia Burioni quella di Riccardo. Tornano sul palco del talent ad ascoltare gli inediti i tre network radiofonici RTL 102.5, RDS e RADIO 105 rappresentati rispettivamente da Mario Vai, Filippo Ferraro e Rosario Pellecchia. Superospite ad Amici il cantautore Fulminacci che si esibisce con il brano ‘Niente di particolare’. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 23 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Da noi… a ruota libera, oggi domenica 23 novembre: ospiti e anticipazioni

21 minuti fa

Verissimo, oggi domenica 23 novembre: gli ospiti e le interviste

25 minuti fa

Cremonese-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

28 minuti fa

Lazio-Lecce: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

43 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio