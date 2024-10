Amici, due sfide cruciali e un’ospite speciale: il nuovo appuntamento di oggi

(Adnkronos) – Torna oggi 19 ottobre il nuovo appuntamento domenicale con il talent show 'Amici' di Maria De Filippi. La puntata vedrà protagonisti i 15 allievi della scuola: per il canto Chiamamifaro, Diego, Ilan, Luk3, Nicolò, Senza Cri, Trigno e Vybes e per la danza Alessia, Alessio, Chiara, Daniele, Rebecca, Sienna e Teodora. A giudicare le performance canore sarà Arisa. L'artista presenterà anche il suo ultimo singolo, 'Canta Ancora', uscito l'11 ottobre 2024 e già colonna sonora del film 'Il Ragazzo con i Pantaloni Rosa', in uscita nelle sale il 7 novembre 2024. Arisa ha firmato sia il testo che la melodia del brano. Per la danza, la valutazione sarà affidata a Rossella Brescia. Ospite speciale della puntata sarà l'attrice Diana Del Bufalo, che presenterà il suo nuovo show musicale 'Tra Sogni e Desideri', al debutto il 7 dicembre 2024 al Teatro Palapartenope di Napoli. Momenti cruciali della puntata saranno le due sfide: la cantautrice Senza Cri si confronterà con il giudizio della cantautrice e compositrice Federica Abbate. Per la ballerina Teodora, invece, la valutazione sarà affidata a Francesca Bernabini, direttrice della testata Danza Effebi. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Ottobre 2024