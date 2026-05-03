Attualità

Amici 2026, eliminati Gard e Riccardo: la puntata di sabato 2 maggio

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Doppia eliminazione ad Amici 2026 nel serale di ieri, sabato 2 maggio. A lasciare il programma condotto da Maria De Filippi sono stati Gard e Riccardo.  Al ballottaggio finale c'erano Lorenzo che si è eisbito con il brano 'Dimmelo tu', Riccardo che ha cantato 'Gira' e Gard che ha chiuso con 'Lacrime di fango'. I giurati hanno votato in segreto.  Gard (Gabriele), 18 anni, è un cantautore e abita a Genova. "Per me cantare è liberarsi, essere se stessi, provare, sbagliare. Tutto ti dà qualcosa per fare meglio, soprattutto sbagliare”, aveva detto entrando nel programma. Riccardo, 19 anni, cantautore anche lui, vive a Malnate (Varese). “Quando canto tiro fuori quello che provo, visto che non sono bravo a farlo a parole”, erano state le sue parole. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Maggio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Che tempo che fa, oggi domenica 3 maggio: gli ospiti e le anticipazioni

33 minuti fa

Rubio atteso a Roma, una missione che punta al “disgelo”

35 minuti fa

Ucraina, raid Russia su Kherson e a Odessa: almeno 3 morti

39 minuti fa

Serie A, oggi Juve-Verona: orario, probabili formazioni e dove vederla

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio