Amichevoli estive, Juve senza Rabiot negli Stati Uniti

(Adnkronos) – Non c'è Adrien Rabiot tra i giocatori della Juventus convocati dall'allenatore Massimiliano Allegri per la tournee estiva negli Stati Uniti. L'elenco dei convocati: Szczesny, Perin, Pinsoglio, Daffara, Danilo, Gatti, De Winter, Bremer, Rugani, Alex Sandro, Huijsen, Weah, Soulè, McKennie, Locatelli, Rovella, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Nonge, Miretti, Pogba, Kostić, Iling-Junior, Cambiaso, Yildiz, Kean, Chiesa, Vlahović, Milik e Barrenechea. Assenti, come previsto, i giocatori che non rientrano nel progetto tecnico: out Leonardo Bonucci e Denis Zakaria. La Juventus intanto annuncia il prolungamento del contratto di Fabio Miretti. Il centrocampista ha firmato fino al 2027. Arrivato nel 2011 nel settore giovanile juventino, dal 2021-22 è stato aggregato alla prima squadra: l’8 dicembre 2021 il suo esordio in Champions contro il Malmö, mentre la prima in serie A è arrivata il 20 marzo 2022 contro la Salernitana. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Luglio 2023