Amichevoli estive, Inter-Lugano: orario, dove vederla in tv

(Adnkronos) – Prima amichevole stagionale per l'Inter oggi, martedì 18 luglio. I nerazzurri, a circa un mese di distanza dalla sconfitta con il Manchester City in finale di Champions League, affronteranno il Lugano nel centro sportivo di Appiano Gentile. La partita avrà inizio alle 18:30. Non si sa ancora se sia prevista la trasmissione in diretta tv della sfida: è possibile che venga proposta da Inter TV e dai canali social del club nerazzurro. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Luglio 2023