Amgas Blu rinnova lo sportello di Foggia

È stato inaugurato il rinnovato sportello Amgas Blu – Gruppo Hera – di Foggia. Uno spazio ampio e confortevole dove il cittadino può trovare risposte a ogni esigenza energetica, attivare le soluzioni sostenibili per il risparmio energetico e la nuova offerta caldaia.Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza di Doriano Venturini, Amministratore Delegato di Amgas Blu, di Raffaele Piemontese, vicepresidente della Regione Puglia, Giancarlo Di Mauro, Presidente Confindustria e Alfonso De Pellegrino, Direttore Operativo di Amgas Blu.In occasione dell’inaugurazione, in più punti della città, è stato allestito lo stand Una Giornata Leggera, l’Ecogame itinerante di Amgas Blu e del Gruppo Hera che aiuta i cittadini a misurare la propria impronta sull’ambiente, mettendo in campo una serie di azioni finalizzate alla sensibilizzazione e promozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 e proponendo vantaggiose offerte luce e gas a mercato libero in promozione fino al 16 ottobre.Oltre che allo sportello di viale Manfredi, dove i cittadini hanno giocato nei giorni scorsi, lo stand Una Giornata Leggera sarà presente anche al centro commerciale Mongolfiera fino al 10 ottobre.Attraverso un quiz ecologico, i foggiani verranno così coinvolti in una serie di domande relative alle azioni di ogni giorno, associate a un diverso peso sull’ambiente. Chi risponderà correttamente, dimostrando di vivere una Giornata Leggera, otterrà come premio un gadget sostenibile.«La città di Foggia rappresenta il nostro nucleo d’origine e il luogo in cui l’azienda ha sede. Per questo lo sportello che inauguriamo oggi, ha per noi una valenza simbolica – ha dichiarato Doriano Venturini, Amministratore Delegato di Amgas Blu –. I circa 9.000 accessi totali degli ultimi dodici mesi, indicano che, nonostante la pandemia, gli sportelli continuano a essere tra i canali di contatto diretto preferiti dai clienti di Amgas Blu. È proprio attraverso il contatto diretto che riusciamo a garantire un servizio di qualità e ad aiutare i nostri clienti a ottimizzare le proprie forniture energetiche. Inoltre, grazie alla nuova gamma di soluzioni sostenibili, abbiamo scelto di accompagnare i cittadini nella transizione energetica.»«L’inaugurazione di questo rinnovato sportello, sancisce oggi l’entrata di Amgas Blu nella grande famiglia del Gruppo Hera – afferma Alfonso De Pellegrino, Direttore Operativo di Amgas Blu –. L’azienda fa in realtà parte del Gruppo da dicembre 2019, ma l’emergenza sanitaria ha fatto slittare di quasi due anni questo momento.» «Amgas Blu è una di quelle realtà, nate con la matrice pubblica – commenta Raffaele Piemontese, Vicepresidente Regione Puglia –, che hanno saputo trasformarsi in primattore di mercato, con un occhio sempre attento alla dimensione sociale in cui operano con i loro servizi.»«È un’ottima notizia che una delle più importanti multiutilities nazionali come il Gruppo Hera – ha commentato Giancarlo Dimauro, Presidente Confindustria –, abbia scelto di rafforzare la sua presenza a Foggia con Amgas Blu. Il futuro può riservare interessanti progetti di collaborazione con Confindustria, proprio in linea con questa fase di transizione energetica.»

