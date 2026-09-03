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America’s Cup, team Usa arriva a Nisida, Nepi: “A Bagnoli si sta realizzando qualcosa di incredibile”

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(Adnkronos) – “Questa mattina il team americano, American Racing Challenger, è arrivato a Napoli, a Nisida, in vista della prima Regata preliminare verso l’America’s Cup, in programma dal 24 al 27 settembre. È un momento importante, storico. Grazie al Governo italiano, a Sport e Salute e a tutti i soggetti istituzionali coinvolti, stiamo raggiungendo gli obiettivi prefissati. I lavori di riqualificazione a Bagnoli procedono spediti e si sta realizzando qualcosa di incredibile". Lo annuncia Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, a Napoli dopo una riunione in Prefettura in vista della Regata preliminare dell’America’s Cup.  "Ma Bagnoli significa anche dare una seconda chance: una seconda possibilità ai territori e soprattutto ai ragazzi dell'isola che non c'è dell’IPM di Nisida, perché lo sport può essere uno strumento concreto di riscatto, crescita e futuro”, ha aggiunto Nepi Molineris. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Settembre 2026

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