America’s Cup, Luna Rossa vince ancora: battuta Alinghi

(Adnkronos) – Luna Rossa vince anche oggi 1 settembre nella quarta giornata dei Round Robin della Louis Vuitton Cup di vela, prologo all'America's Cup 2024. Il team italiano si è imposto nella regata sugli svizzeri di Alinghi con un vantaggio di 26 secondi. Per Luna Rossa è la quarta vittoria in altrettante regate che assegnano punti con l'unica sconfitta contro Team New Zealand, detentore dell'America's Cup, in una regata che però non assegnava punti in quanto i neozelandesi sono i defender. Il team italiano mantiene la testa della classifica davanti a Ineos Britannia che ha battuto oggi Orient Express. Domani previsto un giorno di riposo. Si torna a gareggiare nelle acque di Barcellona martedì con un doppio impegno per l'AC75 italiano contro Team New Zealand e i francesi di Orient Express. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Settembre 2024