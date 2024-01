Ambra Angiolini contro deriva social: “Blocco quelli che non rispettano lavoro e regole”‘

(Adnkronos) –

Ambra Angiolini scende in campo contro i leoni da tastiera. L'attrice, che oggi debutta al Teatro Bobbio di Trieste con lo spettacolo 'Oliva Denaro' – tratto dall'omonimo romanzo di Viola Ardone che racconta la storia vera di Franca Viola, la ragazza siciliana che a metà degli anni 60 fu la prima, dopo aver subito violenza, a rifiutare il cosiddetto “matrimonio riparatore” – si scaglia nei commenti sotto il post della locandina condivisa dalla stessa attrice su Instagram contro chi lascia commenti aggressivi e offensivi. "Vi dico – scrive Ambra – che sto bloccando tutti quelli che non rispettano il lavoro e le regole di questo mio spazio. Le frustrazioni e la rabbia si possono curare… altrove …grazie. Non lamentiamoci solo della 'pochezza' che circola qui sopra, facciamo qualcosa per fermarla", conclude. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Gennaio 2024