Amazon Kids+ debutta in Italia con contenuti digitali e strumenti di controllo per le famiglie

(Adnkronos) – Amazon ha annunciato l'arrivo sul mercato italiano di Kids+, un servizio digitale in abbonamento rivolto a bambini di età compresa tra 3 e 12 anni che sarà ufficialmente accessibile a partire dal 19 ottobre. La piattaforma raccoglie in un unico ambiente privo di interruzioni pubblicitarie un catalogo di applicazioni, libri, video, videogiochi e audiolibri provenienti da marchi quali Paw Patrol, LEGO, Disney, Marvel e Sonic. I giochi inclusi nell'offerta vengono forniti nella loro versione completa e non prevedono la presenza di acquisti in-app o costi aggiuntivi durante la fruizione. Contestualizzando l'espansione del servizio sul territorio europeo, il responsabile di Amazon Kids+ Europe Glenn Millard ha dichiarato: "Oggi milioni di famiglie in Europa utilizzano Kids+, nei paesi in cui era già disponibile e, nell'ultimo decennio, oltre 50 milioni di bambini hanno utilizzato Kids+ in tutto il mondo. Aggiorniamo costantemente il nostro catalogo e ci assicuriamo di continuare a offrire nuovi titoli capaci di entusiasmare davvero i bambini”. L'infrastruttura di navigazione è concepita per consentire agli utenti di passare da una tipologia di media all'altra, come la visione di una serie d'animazione e la successiva sessione di gioco incentrata sullo stesso personaggio, rimanendo all'interno dell'ecosistema protetto ed evitando l'accesso incontrollato a piattaforme esterne, social media o annunci commerciali. Analizzando l'impostazione concettuale del catalogo, il responsabile degli Originals di Kids+ Aaron Berman ha affermato: "La vera magia di Kids+ sta nel vedere i bambini esplorare e trovare autonomamente i contenuti che amano. Abbiamo creato uno spazio sicuro in cui possano seguire la propria curiosità e scoprire nuovi interessi: è come offrire loro un parco giochi digitale, ma con le giuste protezioni”. Per la gestione dell'esperienza di utilizzo da parte degli adulti, la piattaforma si affianca alla Parent Dashboard, un pannello di controllo remoto consultabile via browser o tramite applicazione mobile per dispositivi iOS e Android. Lo strumento permette a genitori e tutori di impostare limiti al tempo di utilizzo degli schermi, definire obiettivi educativi, selezionare i contenuti fruibili in base alla fascia d'età e consultare i report sulle attività svolte dai minori senza intervenire direttamente sui dispositivi impiegati. In merito alle dinamiche di gestione familiare, Glenn Millard ha precisato: "La nostra Parent Dashboard offre ai genitori strumenti che permettono di adattarsi facilmente a ogni nuovo livello di autonomia”. Dal punto di vista commerciale e della compatibilità hardware, il servizio sarà utilizzabile sui tablet Amazon, sui dispositivi Fire TV compatibili e sulle apparecchiature e soluzioni Alexa, con dodici mesi di abbonamento inclusi nell'acquisto dei tablet dedicati ai bambini.

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Pubblicato il 9 Ottobre 2026