Amazon introduce i video verticali su Prime con Clips

(Adnkronos) – L'inarrestabile ascesa del formato verticale, consacrato dal successo globale di TikTok, ha definitivamente varcato i confini dei social network per riscrivere le regole dei servizi di streaming. Se il 2026 si è aperto con le sperimentazioni di Disney+ e il lancio di un feed dedicato da parte di Netflix, l'ingresso di Amazon nella competizione conferma la mutazione genetica delle interfacce televisive. La nuova funzione denominata Clips trasforma l'esperienza di Prime Video in un flusso continuo di brevi estratti, studiati per catturare l'attenzione di un pubblico sempre più abituato allo scorrimento rapido sui dispositivi mobili. Inizialmente testata durante le dirette della NBA, la funzione Clips si espande ora all'intero catalogo di film e serie originali. Attraverso un carosello dedicato nella home page dell'applicazione, gli utenti possono accedere a una visualizzazione a tutto schermo che permette non solo di scoprire nuovi contenuti attraverso un algoritmo basato sulla cronologia di visione, ma di interagire immediatamente con essi. Il sistema integra infatti opzioni dirette per il noleggio, l'acquisto o l'aggiunta del titolo alla propria lista, trasformando il consumo rapido di un breve filmato in un punto di conversione commerciale immediato. Il rilascio di questa novità avverrà in modo graduale, partendo da una selezione di utenti negli Stati Uniti dotati di dispositivi iOS, Android e tablet Fire, con l'obiettivo di raggiungere la piena disponibilità entro la prossima estate.

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Pubblicato il 11 Maggio 2026