Attualità

Amazon, accordo negli Usa: rimborso per utenti Prime

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Amazon rimborsa milioni di utenti che tra metà 2019 e metà 2025 hanno pagato per il servizio Amazon Prime negli Stati Uniti. Ognuno di loro riceverà fino a 51 dollari, riferisce Politico, mentre altri utenti potrebbero chiedere rimborsi perché la procedura di iscrizione e quella di cancellazione sinora non sono state considerate sufficientemente chiare e semplici. L'intesa, secondo i media americani, vale complessivamente 2,5 miliardi di dollari compresa la sanzione che Amazon verserà alla FTC, l'authority per la concorrenza.  Nel procedimento avviato nel 2023 dall'FTC sono state esaminate le 'tecniche' per indurre gli utenti ad abbonarsi a Prime, generalmente prediletto da chi effettua acquisti con maggiore frequenza. Negli Stati Uniti, il servizio attualmente costa 139 dollari all'anno o 14,99 dollari al mese. La FTC, afferma Politico, ha ritenuto eccessivamente complessa la procedura per disdire il servizio.
 "Amazon e i nostri dirigenti hanno sempre rispettato la legge e questo accordo ci consente di andare avanti e concentrarci sull'innovazione per i clienti. Lavoriamo duramente per rendere chiara e semplice per i clienti sia l'iscrizione che la cancellazione dell'abbonamento a Prime, e per offrire un servizio sostanziale ai nostri milioni di fedeli abbonati Prime in tutto il mondo. Continueremo a farlo e non vediamo l'ora di scoprire cosa offriremo ai nostri abbonati Prime nei prossimi anni", si legge in una nota del colosso dell'e-commerce. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Settembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Antitrust multa per 936 milioni in totale Eni, Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil

10 minuti fa

Caso Garlasco: decreto perquisizione Venditti, ipotesi corruzione per 20-30mila euro

22 minuti fa

Drone avvistato in Danimarca, chiude di nuovo l’aeroporto di Aalbord

25 minuti fa

Mare, Latrofa: “Forum è cantiere di idee dove la passione per il mare diventa politica industriale”

43 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio