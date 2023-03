Amati ai candidati sindaci di csx: “Non accogliete il veto di Emiliano su di noi”

Per le prossime elezioni amministrative il commissario pugliese del partito di Carlo Calenda e Matteo Renzi, il consigliere regionale fasanese Fabiano Amati, ha lanciato un appello tutti i candidati sindaci della nostra regione con profilo e programma riformista invitandoli a non sottomettersi alle minacce tribali del governatore Emiliano, che offende la loro stessa dignità e autorevolezza quando minaccia di far ritirare l’appoggio del Pd, se accettano di avere nella loro cordata anche il partito di “Azione”. Ovvero il cosiddetto “terzo polo”. Infatti, ai candidati sindaci che ci dicono “mai con Azione perché così vuole Emiliano”, il partito pugliese di Calenda e Renzi – ha assicurato Amati – risponderà “con il sostegno, se il programma ci piace, o con il contrasto se il programma non ci piace”. A stupire Amati è comunque il comportamento silente del Pd pugliese, che per il responsabile regionale di Azione “è ancora servo – purtroppo – di diktat o fatwa di Emiliano, anche a costo di perdere in alcuni Comuni le elezioni, e incapace di darsi un profilo di autonomia e di attenzione solo verso i programmi e le esigenze delle persone”. “Insomma, – ha rilevato Amati – pare di capire che Azione fosse per Emiliano un buon partito solo quando nelle sue fila militava l’ex dg di Arpal”, Massimo Cassano, ora – come è noto – transitato nel centrodestra nelle fila dell’Udc di Lorenzo Cesa. Il consigliere e commissario regionale di Azione si lascia poi andare ad una rapida lezione sulla genesi della politica ed afferma: “Non so come si può fare a spiegare a Emiliano che la politica non è un rito tribale. Anzi, fu proprio inventata per superare il tribalismo, così da stringere patti e coalizzarsi attraverso programmi di governo condivisi”. “Invece, per Amati, il governatore pugliese “sostiene sistemi tribali, come la simpatia o l’antipatia, ai quali un dirigente politico assennato non può accodarsi, ma deve opporgli la politica e la civiltà”. Quindi, ha riferito il responsabile pugliese del partito di Calenda, “se a noi piace un candidato e il suo programma, non è che la sua debolezza o soggezione nei confronti di un diktat, ci può far cambiare idea su quel candidato e quel programma; al limite potremmo dire che quel candidato ha qualche difetto di autorevolezza. Ma questo è più un problema suo e del suo profilo psicologico”. Perché – ha spiegato Amati – se a questi diktat noi rispondessimo con atti ritorsivi, pur se comprensibili, cadremmo nello stesso tribalismo di Emiliano”.” In altre parole, – ha specificato ancora Amati – seguiremmo Emiliano nell’arretratezza, intesa come retrocessione al primitivo stato di natura, antecedente al primo contratto-sociale”. Ovvero, “un anti Rousseau bello e buono”. Ciò detto, in Paglia la linea di Azione – per Amati – è chiara, in quanto lo stesso ha anche dichiarato: “Noi esercitiamo giudizi e non pregiudizi, per cui gli uomini e le donne che con noi condividono una sensibilità riformista su idee da trasformare in fatti di governo, cioè quello che le persone si aspettano, non si faranno intimidire né eserciteranno la ritorsione, ma si limiteranno a prendere atto che quel candidato sindaco, incline ad accettare diktat, è solo un po’ autolesionista”. Insomma, il governatore pugliese punta a sabotare l’attività di aggregazione che i rappresentanti locali del partito di Calenda sta facendo nei Comuni che andranno al voto, al fine di isolarli, rendendo più difficoltosa la possibilità di farsi eleggere fuori della tradizionale coalizione di centrosinistra. E ciò verosimilmente per tentare che il partito di Calenda e Renzi si radichi sul territorio pugliese con l’elezione di propri esponenti nei Consigli comunali che si andranno a rinnovare il prossimo mese di maggio. Una strategia, questa, che però in talune realtà chiamate al voto potrebbe mettere a rischio le possibilità di vittoria di qualche candidato sindaco di centrosinistra, qualora la non presenza nella coalizione del centrosinistra di candidati del “terzo polo” potrebbe favorire i candidati sindaci contrapposti. Allora, cosa potrà accadere se il veto di Emiliano dovesse essere effettivamente accolto dai candidati sindaci di centrosinistra meritevoli di sostegno per Amati e, quindi, per Azione nella nostra regione? Di certo Emiliano con il suo “diktat” contro il partito di Azione crea non pochi problemi sui territori per quei candidati sindaci che, pur volendo e potendo accogliere nella propria coalizione il partito di Calenda e Renzi, si lasceranno intimidire, lasciando fuori tale sigla. Le conseguenze? Dipenderà dall’esito della consultazione. In ogni caso il commissario pugliese di Azione sicuramente non rimarrà alla finestra ed i suoi candidati tenterà di intrufolarli e camuffarli in liste civiche, se non addirittura nel Pd, qualora non avrà la possibilità si presentarsi direttamente con la sigla del suo partito a sostegno dei candidati sindaci ritenuti meritevoli di appoggio. Le conseguenze politiche di tutto ciò? Tutte da verificare caso per caso da parte di Amati, ma anche di Emiliano e del Pd di Elly Schlein che poi, però, potrebbe non transigere, se l’interferenza indebita del governatore pugliese, su quelle che invece dovrebbero essere le scelte localistiche del partito, dovesse rivelarsi controproducente per l’intero centrosinistra in diversi Comuni pugliesi chiamati al voto.

Giuseppe Palella

