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Amadeus lascia Warner Bros. Discovery, l’annuncio: “Risoluzione consensuale”

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(Adnkronos) –
Warner Bros. Discovery e Amadeus comunicano di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava per altre due stagioni televisive la media company internazionale e il conduttore. Il percorso, avviato nel 2024, ha visto Amadeus impegnato nella realizzazione di diversi programmi andati in onda su Nove in prime time e nelle fascia dell’access prime time. Warner Bros. Discovery desidera ringraziare Amadeus per il lavoro svolto, per la professionalità dimostrata e per il valore profuso da lui e dalla sua squadra nella realizzazione dei progetti insieme al gruppo Warner Bros. Discovery.  “Con Amadeus abbiamo condiviso un percorso importante, affrontato con impegno, dedizione e professionalità”, dichiara Alessandro Araimo, Amministratore Delegato di Warner Bros. Discovery Southern Europe. “Oltre al valore del lavoro fatto insieme resta un rapporto, anche personale, basato sulla stima e il rispetto reciproco. Da parte nostra guardiamo avanti con fiducia, con nuove sfide e nuovi obiettivi per la crescita del nostro gruppo”. “Sono stati due anni intensi, ringrazio Alessandro Araimo per la stima, assolutamente reciproca e faccio un grosso in bocca al lupo a tutto il gruppo Warner Bros. Discovery per i progetti futuri”, ha dichiarato Amadeus. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Giugno 2026

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