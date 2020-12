Am Service, sei archivisti passano a tempo pieno

Lo scorso 15 dicembre, su indicazione del sindaco di Foggia, Franco Landella, il Cdm di Am Service Srl, nelle persone del presidente Alfonso Buono, del vicepresidente Antonio Citro e della consigliera Anna Maria De Martino, ha deliberato di portare a tempo pieno i sei dipendenti archivisti della partecipata del Comune di Foggia.

Un ulteriore tassello voluto dall’Amministrazione comunale che completa il percorso di stabilizzazione dei dipendenti dell’ente disposto dal Consiglio comunale e che ha trovato immediato riscontro da parte del Consiglio di amministrazione di Am Service, che già aveva in programma tale operazione e che ha subito reperito le risorse necessarie.

Trovano così piena soddisfazione e dignità lavorativa le sei unità che dal 2001, attraverso varie vicissitudini e periodi di sospensione, hanno permesso al Comune di Foggia di recuperare gli archivi storici e di deposito, destinati ormai alla scomparsa per le malsane condizioni di conservazione. Documenti di rilevanza storica eccezionale perché ripercorrono la vita amministrativa e politica della città.

Va inoltre sottolineato che la pandemia in corso non ha fermato i lavoratori dell’azienda partecipata che, pur continuando il mantenimento degli archivi, hanno creato un front-office all’ingresso del Comune di Foggia dove recepire, in condizioni particolarmente difficili in considerazione dello stato emergenziale conseguente al Covid-19, le domande dell’utenza. In questo modo si evitano assembramenti negli uffici e negli spazi comunali, con un lavoro senza limiti di orario o di mansioni, che hanno consentito ai lavoratori di guadagnarsi le lodi del sindaco Landella e di dirigenti e funzionari comunali.

