Am Service a servizio di scuole e famiglie per la didattica a distanza

“AM Service”, l’azienda municipalizzata di Foggia che si occupa dei servizi informatici e telematici del Comune, ha messo gratuitamente a disposizione di tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado della città le proprie risorse professionali per aiutare, con un servizio di reperibilità telefonica, sia le scuole che le famiglie nell’utilizzo delle piattaforme informatiche per la didattica a distanza che il Governo ha reso obbligatoria, chiamando «il personale docente» ad assicurare «comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza», come recita il “Dl scuola”. «Il nostro pensiero è andato soprattutto alle famiglie bisognose, per questo, insieme alle professionalità messe a disposizione da “Am Service”, ci preoccuperemo di aiutare le famiglie non dotate di schede dati o di wi-fi fornendo loro i dispositivi che possono consentire agli studenti la partecipazione alle attività scolastiche in modalità telematica Per noi “Nessuno deve essere lasciato solo”, non è solo uno slogan», dichiara il sindaco Franco Landella nel ringraziare il presidente dell’azienda municipalizzata Alfonso Buono, i consiglieri Francesco D’Innocenzo e Anna Maria De Martino, «per la loro sensibilità nel rispondere all’iniziativa di solidarietà». «Si tratta di una straordinaria opportunità che è stata favorevolmente accolta dalle scuole interessate che hanno evidenziato la difficoltà delle famiglie a confrontarsi con i nuovi sistemi informatici. Il costante colloquio mantenuto con le direzioni didattiche anche in questo momento, in cui è emerso anche un disagio sociale molto più diffuso di quanto si possa immaginare, ha evidenziato una ulteriore emergenza non meno delicata di quella economica e sociale, riguardante l’apprendimento e l’educazione didattica fondamentali per la crescita dei ragazzi», dice l’assessore alla Pubblica Istruzione Claudia Lioia. Il servizio gratuito di assistenza da parte di AM Service partirà già da oggi, 15 aprile, mentre la fornitura dei supporti necessari alla connessione internet dalla settimana successiva, essendo necessario reperire sul mercato schede dati e altri strumenti di connessione.

