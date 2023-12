Altroconsumo, per Natale la spesa procapite degli italiani sarà circa 446 euro ma il 25% pensa a risparmiare

(Adnkronos) – Tra feste, cene, regali e viaggi gli italiani spenderanno circa 446 euro a testa (217 euro solo per i regali), ma un intervistato su quattro prevede di spendere meno dello scorso anno. Sono alcuni dei risultati di una analisi di Altroconsumo da cui emerge come quasi la metà (46%) farà acquisti solo o soprattutto online (anche se rispetto all’anno scorso c’è un calo: il 18% pensa di fare meno acquisti sul web); il 21% farà acquisti solo o soprattutto in negozi fisici, mentre nel 23% dei casi si farà in modo equilibrato, sia online sia nei negozi fisici. Inoltre, dall’indagine emerge che per il 33% del campione fare regali è fonte di stress. Comunque il 19% comprerà a gennaio, approfittando dei saldi. Come detto, il 25% dei consumatori italiani prevede di spendere meno questo Natale, mentre il 13% prevede di spendere di più. Complessivamente, si spenderà in media 11 euro in meno rispetto all'anno scorso, quindi le previsioni di spesa sono in linea con quelle del 2022. Mettendo insieme adulti e bambini, gli italiani spenderanno solo per i regali di Natale 217 euro di media. A questi si devono aggiungere tante altre spese che gli italiani intendono fare per togliersi qualche sfizio in questo Natale 2023. Se da un lato, si spenderà di meno per fare viaggi rispetto all’anno scorso (94 euro contro i 119 del 2022 euro in media), dall'altro si pensa ovviamente anche agli immancabili pranzi e cene delle feste: tra vigilia, Natale e Capodanno da passare con amici e parenti, gli italiani intendono spendere in media 89 euro a testa, mentre per feste e veglioni in bar e locali si pensa di spendere in media 30 euro, ai quali si aggiungono i 25 euro delle classiche cene con i colleghi di lavoro. Sul fronte spostamenti, la maggior parte degli intervistati spiega che, come da tradizione, farà pranzi e cene con parenti o amici. Il 23% andrà fuori città. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Dicembre 2023