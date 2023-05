‘Altri Sguardi’, torna la rassegna che porta i film nel carcere di Rebibbia

(Adnkronos) – Si è aperta il 13 aprile con la proiezione di 'Brado' di Kim Rossi Stuart, Altri Sguardi, la rassegna che – attraverso cinque appuntamenti dedicati ad altrettanti film tra i più interessanti delle ultime stagioni – porta il cinema all’interno della struttura penitenziaria di Rebibbia e che quest'anno torna in presenza all’interno della struttura penitenziaria romana. Ospite del primo incontro è stato lo stesso Kim Rossi Stuart. La rassegna nasce per iniziativa dell’associazione Mètide, fondata da Ilaria Spada, attrice, presidente dell’Associazione e Raffaella Mangini, esperta di marketing e cofondatrice. Sono cinque gli appuntamenti della sesta edizione della rassegna Altri Sguardi e molti gli ospiti che, come per le precedenti edizioni, hanno accolto l'invito a incontrare i detenuti del carcere di Rebibbia. Gli altri film previsti in rassegna, sono: il 4 maggio 'Grazie ragazzi' di Riccardo Milani con Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Giacomo Ferrara, Giorgio Montanini, Andrea Lattanzi, Nicola Rignanese, Imma Piro, Gerhard Koloneci, Liliana Bottone, Bogdan Iordachioiu e con Fabrizio Bentivoglio (sarà presente il regista Riccardo Milani); l'11 maggio 'Il primo giorno della mia vita' di Paolo Genovese con Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy, Sara Serraiocco, Gabriele Cristini e con Vittoria Puccini e con la partecipazione straordinaria di Lino Guanciale (sarà presente parte del cast); il 22 maggio 'Mixed by Erry' di Sydney Sibilia con Luigi D'Oriano, Giuseppe Arena, Emanuele Palumbo, Francesco Di Leva, Cristiana Dell’Anna, Adriano Pantaleo, Chiara Celotto, Greta Esposito con Fabrizio Gifuni (alla presenza del regista Sydney Sibilia). Il 25 maggio si terrà la cerimonia di premiazione del film vincitore ma anche la proiezione di 'Romentiche', alla presenza della regista Pilar Fogliati. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Maggio 2023