Altra caduta in trasferta per il Foggia

Altra sconfitta per la squadra di Zeman, questa volta in trasferta dove non vince dal 14 novembre quando ribaltarono il Catania con le reti di Gallo e Curcio. Ma lunedì, nel posticipo della quinta giornata di ritorno sono caduti a Castellamare di Stabia contro la Juve Stabia allenata da Sottil, perdendo con il punteggio di 1-3 e con un passivo che avrebbe potuto essere più pesante. Le marcature del match, da parte di Stoppa per i canarini, l’autogol di Di Pasquale, mentre per il Foggia l’unica rete da parte di Rizzo Pino a cinque minuti dalla fine delle ostilità. Per la Juve Stabia di Sottil tre punti in chiave playoff e quasi aggancio proprio ai Satanelli, avanti di un solo punto a 41 punti. Al Foggia non basta il guizzo di rizzo Pinna al quarantesimo della ripresa, anzi, il portiere Alastra ha evitato il poker dei padroni di casa perché ha parato il rigore a Schiavi. Al termine della gara, tuttavia, il tecnico dei rossoneri Zeman ha detto la sua, come riportato ai microfoni ufficiali di Calcio Foggia 1920: “Abbiamo pagato a caro prezzo gli errori in fase difensiva. Troppe indecisioni e siamo andati sotto di due gol nel primo tempo. Nel tentativo di recuperare abbiamo lasciato scoperta la nostra metà campo e così è giunto il terzo gol”. Passivo peraltro che sarebbe potuto essere più pesante anche se le assenze a causa dei tanti giocatori tra infortuni e Covid, che hanno visto scendere il Foggia con pochissimi giocatori hanno avuto un impatto non positivo sull’economia della gara. Pertanto a tal riguardo il tecnico rossonero ha concluso: “Sicuramente le assenze hanno inciso, siamo arrivati qui in sedici. I nuovi innesti? Singolarmente hanno fatto bene, ma devono ancora entrare nei meccanismi di squadra”.

CALCIOMERCATO, ADDIO NICOLETTI, con un NICOLAO in più – Il Foggia tornerà in campo domani per recuperare la gara contro Potenza, nuovamente in trasferta, per poi domenica scendere in campo nel primo dei tre derby del mese di febbraio, ovvero contro la Fidelis Andria. Dalla sede del hotel Sheraton di Milano, designata per l’ultimo giorno di calciomercato. Il Calcio Foggia ha chiuso con una partenza e due arrivi: Manuel Nicoletti, come era già nell’aria dalla precedente settimana ha salutato Foggia tornado a titolo definitivo al Crotone, squadra con la quale ha peraltro iniziato la sua carriera; mentre i due nuovi innesti, sono l’esterno mancino Giuseppe Nicoletti, ideale per il credo Zemaniano, a titolo definitivo dal Latina ed infine, Fabrizio Buschiazzo, centrale uruguaiano, che aveva già bloccato da giorni il diesse Peppino Pavone. Il centrale difensivo ha firmato sino al giugno 2023, mentre c’è stato a quanto pare anche un tentativo non andato a buon fine per prelevare Alberto Gerbo dal Cosenza, centrocampista col vizio del gol che con la maglia del Foggia è stato dal 2014 al 2019, segnando anche otto reti. (Ph. Calcio Foggia).

M.I.

