Alta Velocità, rallentamenti tra Milano e Roma: disagi e ritardi di un’ora

(Adnkronos) – Stanno rientrando i disagi registrati questa mattina sulle linee di Alta Velocità fra Milano e Roma. Nella tratta Milano – Bologna AV – spiega Rfi – la circolazione ferroviaria tornata regolare dopo un inconveniente tecnico a un treno avvenuto tra Fidenza e Piacenza, che ha portato alla sospensione in direzione Bologna con rallentamenti fino a 60 minuti. Anche sulla linea Roma – Firenze Alta Velocità la circolazione ferroviaria è in graduale ripresa tra Gallese e Capena dopo accertamenti sulla linea che avevano portato a rallentamenti fino a 35 minuti. Inoltre anche sulla linea Foggia – Lecce, dalle ore 11,25, la circolazione ferroviaria è tornata regolare dopo l'autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle autorità intervenute per l'investimento di una persona da parte in un treno in prossimità di Fasano. Dopo l'incidente in cui l'uomo è rimasto ucciso, in mattinata i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali avevano registrato rallentamenti compresi tra 180 e 250 minuti mentre i convogli regionali hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni. Ancora ripercussioni sulla linea Roma – Grosseto della sospensione della circolazione ferroviaria questa mattina Civitavecchia e S.Marinella per accertamenti sulla linea. Si registrano cancellazioni e ritardi fino a due ore. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Aprile 2025