Alpine A390 GTS, la sport fastback elettrica sale di livello

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Alpine A390 GTS rappresenta l’evoluzione più sportiva della nuova fastback elettrica del marchio francese. Progettata per offrire un’esperienza di guida coinvolgente senza rinunciare alla praticità di una vettura a cinque posti, la nuova GTS porta al debutto una configurazione tecnica pensata per esaltare dinamica e prestazioni. La presenza di tre motori elettrici, uno all’anteriore e due al posteriore, consente alla nuova Alpine A390 GTS di sviluppare una potenza complessiva di 470 CV e una coppia massima di 824 Nm. Numeri che si traducono in un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 3,9 secondi e in una velocità massima di 220 km/h. Uno degli elementi distintivi della Alpine A390 GTS è il sistema Alpine Active Torque Vectoring, capace di gestire in modo indipendente la coppia sulle ruote posteriori. Il sistema interviene ogni 20 millesimi di secondo per migliorare agilità, precisione e stabilità, riducendo sottosterzo e sovrasterzo nelle diverse condizioni di guida. A completare il pacchetto tecnico troviamo sospensioni specifiche con ammortizzatori idraulici, freni anteriori con dischi da 365 mm e pinze a sei pistoncini, oltre alla trazione integrale garantita dalla configurazione a tre motori. L’autonomia è affidata a una batteria da 89 kWh con chimica NMC ad alte prestazioni. Con i cerchi da 20 pollici l’autonomia raggiunge fino a 551 km nel ciclo WLTP, mentre con i cerchi da 21 pollici si attesta fino a 503 km. La ricarica rapida in corrente continua può arrivare a 190 kW, permettendo di passare dal 15 all’80% della capacità in meno di 27 minuti. All’interno spiccano i sedili sportivi Sabelt in pelle Nappa, regolabili elettricamente, riscaldabili e massaggianti, insieme al sistema audio Devialet XtremeSound da 850 watt. Ordinabile in Italia a partire da 78.000 euro, la A390 GTS rappresenta la sintesi della visione Alpine applicata alla mobilità elettrica ad alte prestazioni.

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Pubblicato il 17 Giugno 2026