Almasri, Giunta Camera: no autorizzazione a procedere per Mantovano, Nordio e Piantedosi

(Adnkronos) – Con 13 sì e 6 no la Giunta per le autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta di procedere nei confronti dei ministri della Giustizia Carlo Nordio e dell'Interno Matteo Piantedosi e del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano nell'ambito della vicenda Almasri. Il voto in Aula è fissato per il 9 ottobre. L'organismo parlamentare ha bocciato la relazione del piddino Federico Gianassi.  —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 30 Settembre 2025

