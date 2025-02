Almasri, Corte Aja dà 30 giorni a Italia per spiegare la “mancata consegna”

(Adnkronos) – La Corte penale internazionale ha notificato al governo italiano l'avvio di una procedura sul caso Almasri. Nel documento si chiede di spiegare "la mancata consegna" del generale libico entro 30 giorni. In pratica il governo italiano avrà tempo per fornire le "proprie osservazioni" fino al 17 marzo prossimo. Nella nota della Corte dell'Aja si ricostruisce l'intero caso, dalla richiesta di un mandato di arresto a ottobre del generale libico per crimini contro l'umanità all'arresto a Torino, arrivando poi alla liberazione e al rimpatrio da parte delle autorità italiane. Sul rilascio del generale le opposizioni hanno presentato una mozione di sfiducia al ministro della Giustizia Carlo Nordio che approderà in Aula martedì prossimo 25 febbraio. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Febbraio 2025