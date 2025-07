Alluvione Texas, il fiume distrugge tutto in pochi minuti: il video

(Adnkronos) – Pochi minuti e il fiume divora la terra: l'alluvione che ha provocato oltre 80 morti in Texas viene mostrata da un video impressionante in time-lapse. La clip diffusa sui social mostra l'innalzamento repentino del livello del fiume Llano nel pomeriggio del 4 luglio. In pochi minuti l'acqua sommerge terra, alberi, strada: chi osserva la situazione da vicino è costretto alla fuga repentina mentre il fiume continua a gonfiarsi, trascinando a valle detriti con potenza impressionante. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Luglio 2025