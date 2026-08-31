Alluvione lampo travolge il Grand Canyon: 1 morto e 15 escursionisti dispersi

(Adnkronos) – Una persona è morta e altre 15 risultano disperse – probabilmente si tratta di escursionisti – dopo che un'alluvione lampo ha devastato il parco nazionale del Grand Canyon, in Arizona (Stati Uniti), spazzando via ponti pedonali e costringendo all'evacuazione decine di campeggiatori, secondo quanto riferito dalle autorità del parco alla Cnn. L'alluvione ha anche danneggiato un acquedotto che rifornisce i turisti del parco, lasciandolo con risorse idriche limitate. Ieri almeno 62 persone sono state evacuate, ma non sono stati segnalati feriti. Il corpo di un uomo di 46 anni è stato recuperato ieri sera vicino a Crystal Rapids, lungo il fiume Colorado. Il National Park Service ha invitato chiunque abbia notizie di escursionisti o viaggiatori nel Bright Angel Canyon e nell'area di Phantom Ranch sabato pomeriggio, momento in cui si sono verificate le piene, a fornire informazioni alle autorità del parco. Secondo un comunicato stampa del National Park Service, il "significativo evento di inondazione improvvisa" è iniziato dopo che una serie di temporali si sono abbattuti proprio su Bright Angel Canyon e sull'area di Phantom Ranch sabato pomeriggio. Le persone potenzialmente disperse "si trovavano lungo un itinerario di trekking nell'entroterra del Grand Canyon o stavano facendo un'escursione nella zona di North Kaibab/Phantom Ranch", ha dichiarato domenica al New York Times la portavoce Joelle Baird. Da oggi, lunedì 31 agosto, è infine vietato pernottare in hotel e rifugi all'interno dell'area a causa dell'allerta che resta altissima per il rischio di nuovi temporali.



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Pubblicato il 31 Agosto 2026