Alluvione in Nepal, tra i dispersi l’italiano Marco Ratto: chi è

(Adnkronos) – Ore di apprensione e angoscia per la sorte di Marco Ratto, il 50enne di Rapallo che risulta tra i dispersi in Nepal dopo la devastante alluvione che ha travolto il Paese, provocando centinaia di morti e di dispersi. L'uomo è il titolare della Silver's, storica azienda che commercializza orologi e gioielli. L'uomo, che vive e lavora nella cittadina ligure, si era preso una vacanza dalla gioielleria di famiglia, di cui è titolare con i suoi. Secondo quanto si legge sui media locali, avrebbe raggiunto l'Himalaya di recente per inseguire un suo sogno rimandato un anno fa a causa di un infortunio. Il negozio oggi risulta regolarmente aperto ma nessuno vuole dire nulla in questo momento di angoscia. "Finché non ci sono notizie ufficiali – si limitano a dire al telefono all'Adnkronos dal negozio – non rilasciamo nessun commento e vi preghiamo di rispettare la nostra privacy". Ratto sarebbe uno dei due italiani dispersi nella vasta frana. L'Unità di Crisi – riferisce una nota della Farnesina – sta effettuando verifiche con le autorità locali, tramite il Consolato Generale d'Italia a Calcutta e il Consolato Onorario a Kathmandu, e con i tour operator per eventuale conferma. Finora, sono stati contattati circa 130 connazionali segnalati nell'area. Su indicazione del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è stato disposto l'invio di personale a Kathmandu dall'Ambasciata a New Delhi, per rafforzare la presenza sul posto e l'assistenza ai connazionali.

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Pubblicato il 27 Agosto 2026