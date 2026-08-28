Alluvione in Nepal, sale a 469 il bilancio dei morti: oltre 1.400 dispersi

(Adnkronos) – Sale a 469 il bilancio delle vittime della devastante inondazione che ha colpito mercoledì il Nepal, vicino al confine con la Cina. E' quanto ha comunicato la polizia nepalese. Le autorità cinesi, da parte loro, hanno segnalato tre morti nel loro territorio in Tibet, portando il bilancio provvisorio totale delle vittime del disastro ad almeno 472, con oltre 1.400 dispersi. Le squadre di soccorso dell’esercito nepalese sono intato al lavoro per trarre in salvo circa 100 persone rimaste intrappolate all’interno di un tunnel di un impianto idroelettrico. “Il nostro obiettivo è la ricerca e il soccorso delle persone… alcune sono intrappolate nel tunnel dell’impianto idroelettrico Trishuli 3A", ha dichiarato il portavoce dell’esercito nepalese Raja Ram Basnet. L’ufficio del primo ministro ha dichiarato in un comunicato che 350 persone erano state tratte in salvo nella zona, ma che altre 100 sono ancora intrappolate.

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Pubblicato il 28 Agosto 2026