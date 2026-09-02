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Alluvione in Nepal e Tibet, i morti sono più di 1.100

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(Adnkronos) – Le inondazioni al confine tra Cina e Nepal hanno causato almeno 1.114 morti in Nepal e 3.916 dispersi, secondo quanto comunicato dalle autorità preposte alla gestione delle emergenze, a una settimana dal disastro. I media statali cinesi hanno riportato 16 morti in Tibet e 546 dispersi, portando il bilancio totale del disastro del 26 agosto a 1.130 morti e 4.462 dispersi. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Settembre 2026

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