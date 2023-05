Alluvione Emilia Romagna, Tajani: “Da Fondo solidarietà Ue 400 milioni”

(Adnkronos) –

Dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea arriveranno circa 400 milioni di euro per l'Emilia Romagna e le popolazioni colpite dall'alluvione in Italia, ha spiegato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in una intervista a Tg1 Mattina. "Sono conti che dovranno essere fatti a Bruxelles", dove "faranno in modo di votare in tempi rapidissimi in modo che l'Italia possa avere questi fondi che serviranno da ristoro", ha sottolineato. "La prima cosa, è quella di far avere gli aiuti". Perché una parte importante dei due miliardi di euro che il governo si è impegnato a stanziare per le zone colpite dall'alluvione "potrà essere erogata immediatamente", ha detto poi Tajani aggiungendo che "una fetta importante in quei due miliardi può essere erogata nel giro di una settimana". "Poi si troverà il commissario migliore possibile, il governo deciderà, non è questione di uno o un altro, non è un fatto politico, è fare in modo che ci possa essere persona che si possa dedicare a tempo pieno alla ricostruzione, meglio se è una persona che conosce la regione. Non è una questione polemica, di partito. Il governo deciderà nell'interesse dei cittadini dell'Emilia Romagna", ha aggiunto, dopo aver precisato che comunque "non tocca alla Commissione Ue dire che cosa si deve fare per quanto riguarda la nomina di commissari". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Maggio 2023