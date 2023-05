Alluvione Emilia Romagna, Meloni mostra foto a leader G7

(Adnkronos) – Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha mostrato agli altri leader del G7 i danni dell'alluvione in Emilia Romagna. A summit in corso, riferiscono fonti italiane, il premier Meloni continuava a ricevere foto di aggiornamento sul disastro generato dal maltempo, e così, vedendola turbata, gli altri big -tra questi i presidenti Joe Biden ed Emmanuel Macron, nonché il cancelliere Olaf Scholz e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen – le hanno chiesto se ci fosse qualche problema. Così Meloni ha mostrato le foto di quanto avvenuto in Emilia Romagna, incassando la solidarietà dei leader, alcuni dei quali hanno attivato gli ambasciatori in Italia per capire meglio la situazione. "Ho detto alla premier Giorgia Meloni che siamo pronti a fornire ogni aiuto utile", scrive Macron in un tweet nel quale parla della terribile ondata di maltempo che sta investendo l'Emilia Romagna. "L'Italia è colpita da alluvioni che hanno provocato danni ingenti. Interi quartieri spazzati via. Pensiamo alle vittime e alle famiglie che hanno perso tutto. La Francia è solidale", afferma Macron. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Maggio 2023