Alluvione Emilia Romagna, falsi volontari rubano 6mila euro: 2 arresti per sciacallaggio

Due arresti a Ravenna per sciacallaggio. A finire in manette un uomo e una donna, d'origine albanese, che dovranno rispondere del reato di furto in abitazione, durante l'alluvione in Emilia Romagna. In località Fornace Zarattini, i due si sono presentati ad una coppia di anziani offrendo la loro disponibilità per unirsi ad altri volontari impegnati a rimuovere il fango dall'abitazione, colpita dall'eccezionale ondata di maltempo che da qualche giorno flagella l'intero territorio. I proprietari dell'appartamento, subito dopo che i falsi volontari si sono allontanati, si sono accorti che erano spariti circa 6mila euro. I soldi sono stati recuperati dai poliziotti del servizio antisciacallaggio. I presunti responsabili del furto in concorso sono quindi stati tratti in arresto e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ravenna. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Maggio 2023