L’Associazione Amici della Musica di San Severo arricchisce la sua già interessante stagione musicale con una mini rassegna dal titolo “All’ombra dei Campanili: musica e voci nei luoghi d’arte”. Una serie di appuntamenti dal 7 al 13 novembre 2021 tra concerti e conversazioni.

Il primo dei 6 eventi avrà luogo domenica 7 novembre alle ore 19.30 presso la Chiesa Santa Maria della Libera. “Arie sacre” è il concerto che vedrà anche la partecipazione all’organo della presidente dell’Associazione Gabriella Orlando, al corno francese il musicista Vincenzo Celozzicon la voce della soprano Libera Granatiero.

Martedì 9 novembre alle 19.30 presso la Chiesa dei Celestini Christian de Letteriisparlerà della “Chiesa della SS. Trinità e delle arti sacre a San Severo nel Settecento” che deve la sua sontuosa veste attuale ai lavori d’ammodernamento di quel periodo. Un evento in collaborazione con Touring Club Italia.

Doppio appuntamento invece per i “Laboratori musicali” riservati alle scuole dell’infanzia e primaria del Circolo didattico “De Amicis” di San Severo che si terranno mercoledì 10 e giovedì 11 novembre presso l’istituto scolastico. Uno spazio dedicato ai più piccoli con attività musicali essenziali per la loro crescita e che, se inserite in un contesto formativo scolastico ben organizzato, possono garantire la massima espressione della loro personalità e creatività.

Venerdì 12 novembre al Liceo Classico “Tondi” incontro con “Il melodramma tra musica, arte e letteratura”. Una conversazione con Riccardo Canessacon l’obiettivo di far comprendere e quindi avvicinare un pubblico moderno, quale quello degli studenti, al dramma teatrale.

Sabato 13 novembre è la volta di un grande classico: “Rigoletto… il buffone di corte”, l’opera in tre atti di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave, tratta dal dramma di Victor Hugo “Il re si diverte” che Riccardo Canessa, ideatore e voce recitante del progetto, propone in una versione da camera. Le musiche sono affidate alle voci di Cristobal Campos Marin(Il Duca di Mantova), Pedro Carrillo(Rigoletto), Veronica Granatiero(Gilda), Angela Bonfitto(Maddalena) e Pietro Toscano(Sparafucile), con Nicola Marascoa dirigere dell’Ensemble Suoni del Sud. Lo spettacolo conclusivo della mini rassegna dell’Associazione si terrà al Teatro comunale “Verdi” sabato 13 novembre alle ore 20.

Gli eventi sono realizzati nell’ambito delle attività di programmazione “Custodiamo la cultura in Puglia” Fondo Speciale per la Cultura e Patrimonio Culturale L.R. 40 art. 15 comma 3 – Investiamo nel vostro futuro e sono organizzati in collaborazione con la Regione Puglia -Assessorato all’Industria Turistica e Culturaleil Ministero della Cultura, C+ustodiamo la Puglia – Puglia 365, il Teatro Pubblico Pugliese e il Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura.

Condividi sui Social!